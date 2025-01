Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 3 al 7 febbraio 2025: Rita Marengo nuova Venere

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 3 al 7 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 3 al 7 febbraio 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 febbraio 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete della Soap per scoprire cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 3 al 7 febbraio 2025 su Rai1.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 3 febbraio 2025 a 7 febbraio 2025

Puntata in onda Lunedì 3 febbraio 2025

Rosa ha deciso di accettare la proposta di Tancredi e pubblicare un articolo sul suo giornale ma ha una condizione particolare. Nel frattempo, a casa Amato si discute della vero motivo per cui Luisa, la mamma di Elvira, non vuole tornare a casa dal marito ovvero perché crede che il marito l’abbia tradita con la sua segretaria. Mentre Irene si mette al lavoro per trovare una nuova venere che sostituisca Clara, lasciando un annuncio in Caffetteria, prima di venire sorpresa delle sue amiche mentre anche a Galleria Milano Moda si cerca una commessa. Qui, Umberto vorrebbe promuovere Odile nuova direttrice della Galleria. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 3 febbraio 2025.

Puntata in onda Martedì 4 febbraio 2025

Irene, con l’aiuto di Delia, sta portando avanti le selezioni per la nuova venere mentre a Galleria Milano Moda viene assunta Rita Marengo come nuova commessa. Mimmo, invece, confessa ad Agata di averla vista in compagnia di Roberto ma le assicura che non dirà nulla a riguardo. Peccato, tuttavia, che mamma Concetta abbia capito che la figlia nasconde qualcosa e farà confessare tutto ad Agata. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 4 febbraio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 5 febbraio 2025

Concetta non dirà nulla a Ciro se Agata accetterà di prendere le distanze da Roberto, mentre Irene non riesce a trovare una degna sostituta per Clara, questo almeno fino a che non si imbatte per caso in Rita. Roberto e Marcello sono contrati all’idea di Rosa di scrivere un articolo per i rivali, intanto Marta comprende l’umore nero di Enrico e cerca di tirarlo su di morale proponendogli di andare a trovare la figlia a Venezia dato che ne sente la mancanza. A casa Puglisi, Ciro assiste ad uno scontro tra Mimmo e Agata e chiede spiegazioni a Concetta, che è costretta così a raccontargli tutta la verità sulla serata della figlia con Roberto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 5 febbraio 2025.

Puntata in onda Giovedì 6 febbraio 2025

Dopo aver scoperto tutta la verità, Ciro punisce Agata mentre a casa Amato la situazione è complicata per la presenza di Luisa tra i due novelli sposi. Irene è rimasta molto colpita da Rita e le vorrebbe come Venere al Paradiso, ignorando che lei è già stata assunta come commessa a Galleria Milano Moda. Mentre Rosa raccoglie successo per il suo articolo sul giornale di Tancredi, lui è stupito al punto di meditare di portarla definitivamente dalla sua parte. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 6 febbraio 2025.

Puntata in onda Venerdì 7 febbraio 2025

Rosa è stupida dalla buona azione fatta da Tancredi dopo la pubblicazione del suo articolo sul giornale, mentre Umberto chiede al Di Sant’Erasmo di allearsi per sfruttare i risvolti positivi di questa collaborazione. Il papà di Elvira, invece, chiede a Salvatore di aiutarlo a far ragionare Luisa e farla tornare a casa ma non va come sperato. Rita, invece, è assunta al Paradiso e tutti ne sono sconvolti, ma Irene è certa di aver fatto la giusta scelta anche se non sa che la venere nasconde un grosso segreto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 7 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.