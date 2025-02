Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 febbraio 2025: Agata nei guai. Ora deve confessare tutto!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 4 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Agata dovrà confessare a Concetta tutta la verità mentre una nuova commessa verrà assunta alla GMM... e sarà un vero problema per Irene.

Agata non potrà più mantenere i suoi segreti… almeno non a sua madre e a Mimmo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 3 febbraio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Burgio confesserà alla sua amica di famiglia di averla vista a Teatro con Roberto. Il ragazzo le prometterà di non dire nulla a nessuno ma la Puglisi si troverà comunque costretta a confessare tutto a sua madre. Concetta, che ha intuito da tempo che la figlia nasconde qualcosa, la metterà con le spalle al muro. Intanto al Paradiso cominceranno le prime selezioni per la scelta della nuova Venere. Irene, aiutata da Delia, esaminerà le ragazze che si sono presentate. La Galleria Milano Moda sarà invece più fortunata, visto che troverà immediatamente una nuova commessa e sceglierà Rita Marengo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 febbraio 2025: Agata è stata scoperta

Agata ha passato una serata a teatro insieme a Roberto ma senza che i suoi genitori ne sapessero qualcosa. La ragazza non vuole che suo padre Ciro venga a scoprire che è stata in compagnia di un ragazzo, da sola, senza che questi fosse il suo fidanzato. La Venere vorrà mantenere questo segreto e spererà che quanto accaduto con Landi sia solo una delle tante volte che i due staranno insieme. Purtroppo però la Puglisi scoprirà di essere stata scoperta. Mimmo le confesserà di averla vista ma le prometterà di non dire nulla a nessuno, sebbene sia molto preoccupato per lei e per la sua reputazione da brava ragazza.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agata deve confessare tutto a Concetta

Agata cercherà di tenere nascosto il suo segreto e spererà che Mimmo mantenga la parola data. La ragazza si troverà però a dover rivedere tutti i suoi piani e confessare tutta la verità. E lo dovrà fare con sua madre. Concetta ha da tempo capito che sua figlia nasconde qualcosa e ha anche compreso cosa. Spaventata che la giovane possa cacciarsi nei guai e finire in una situazione più grande di lei, la metterà con le spalle al muro e la costringerà a raccontarle cosa ha in mente. Agata sputerà il rospo e rivelerà alla sua mamma la sua attrazione per Landi e i suoi sogni d’amore con lui. La sarta le prometterà di non dire nulla a Ciro ma le chiederà di stare attenta alle sue mosse e non rischiare più.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Rita Marengo sta per travolgere il Paradiso

Una nuova Venere sta arrivando al Paradiso ma purtroppo la ragazza sarà accompagnata da un segreto, che rischierà di mettere Irene e il grande magazzino nei guai. Ma andiamo con ordine. Al Paradiso delle Signore, la Cipriani comincerà la selezione per la sostituta di Clara. Con l’aiuto di Delia esaminerà le ragazze che si presenteranno da lei e sarà, come sempre, molto critica. Intanto alla GMM ci sarà più fortuna. Umberto e Odile individueranno subito la nuova commessa da assumere e la loro scelta ricadrà su Rita Marengo, una giovane molto promettente. E sarà lei la scelta pure di Irene… ma come sarà possibile? Lo scopriremo molto presto.

