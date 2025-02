Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 febbraio 2025: Rosa accetta di lavorare per Tancredi ma impone una dura condizione!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 3 febbraio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Tancredi riuscirà a convincere Rosa a lavorare per lui. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Venere-giornalista accetterà la proposta del Di Sant’Erasmo e gli assicurerà di scrivere un articolo per il suo giornale. La ragazza gli imporrà una condizione particolare. Irene sarà invece molto impegnata a trovare una sostituta per Clara e lascerà un annuncio in Caffetteria. Alla Galleria Milano Moda si cercherà una nuova commessa e le novità non si fermeranno qui, visto che Umberto sarà sempre più propenso a promuovere Odile come nuova direttrice. Elvira e Salvo saranno preoccupati per Luisa. I novelli sposi cercheranno di comprendere il vero motivo per cui la donna non vuole tornare a casa sua e capiranno che è convinta che Andrea l’abbia tradita.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 febbraio 2025: Rosa accetta di lavorare per Tancredi

Tancredi ha corteggiato, professionalmente, Rosa. Sono settimane che il Di Sant’Erasmo fa complimenti alla ragazza e vorrebbe che lavorasse per lui, scrivendo un articolo per il suo giornale. La Venere ne è rimasta lusingata ma sapendo che uomo sia il cugino di Odile, si è sempre tenuta lontana da lui. Le cose cambieranno nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 3 febbraio 2025 su Rai1. La Camilli accetterà la proposta di Tancredi ma imporrà una condizione molto particolare e probabilmente molto dura. Ma di cosa si tratterà? Rosa riuscirà a non mettersi nei guai come invece farà, molto presto, Irene?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene alla ricerca di una sostituta per Clara

Clara e Irene hanno fatto pace e la Boscolo è partita in Belgio insieme ad Alfredo. Al Paradiso è necessario trovare, al più presto, una sostituta della ragazza e la Cipriani si attiverà immediatamente. La capocommessa lascerà un annuncio in Caffetteria anche se cercherà di non farsi vedere dalle sue amiche. Intanto Delia e Agata faranno una bella sorpresa a Irene, rimasta sola nell’appartamento che condivideva con Elvira e Clara. Nel mentre anche alla GMM si cercherà una nuova commessa e presto, alla porta della Galleria, si presenterà una ragazza molto particolare.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Umberto vuole promuovere Odile

Umberto ha ripreso in mano le redini della GMM e ora può finalmente fare come crede. Il Guarnieri continuerà a fidarsi ciecamente di Odile e comincerà a pensare che sia arrivato il momento di promuovere la ragazza a nuova direttrice della Galleria. Intanto Elvira e Salvo saranno molto preoccupati per Luisa, che è arrivata a casa loro disperata. I neo sposi cercheranno di capire cosa sia successo tra lei e Andrea e verranno a sapere che la madre della Gallo è convinta che suo marito l’abbia tradita con la sua segretaria.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.