Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 aprile 2022: Dante sciocca Vittorio. Il Romagnoli rinuncia a tutto per amore!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 22 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Flora ha deciso di lasciare Milano e l'Italia e di accettare il lavoro negli Stati Uniti. La stilista informa Umberto della sua scelta. Come reagirà il Guarnieri? Intanto Ludovica scopre che la madre è partita per gli USA ed è andata da sola mentre Dante, dopo il risveglio di Beatrice, si presenta da Vittorio con una notizia sorprendente. Il Romagnoli comunica al Conti che per amore della donna, vuole rinunciare al Paradiso. Tra Stefania e Marco è amore sincero ma Gemma potrebbe compromettere il loro futuro. La Zanatta comincia a capire che tra la Colombo e il suo ex fidanzato c'è del tenero.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flavia se ne va, Ludovica sconvolta

Flavia ha convinto tutti della sua malattia e ha convinto – con un piano ben orchestrato – Ferdinando a pagare la sua operazione. Ludovica è preoccupata per la madre e vorrebbe seguirla negli Stati Uniti. Ma se così facesse, la Brancia scoprirebbe che il male della sua mamma è totalmente inventato. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che per non farsi scoprire, Flavia partirà da sola alla volta degli USA o almeno questo farà credere alla sua bambina. La contessina ci rimarrà molto male ma il Torrebruna potrebbe essere per lei un valido supporto.

Dante rinuncia al Paradiso ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 aprile 2022

Flora ha scelto una nuova vita. Ha deciso di accettare il nuovo lavoro negli Stati Uniti e di dare un colpo di spugna al suo passato. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la stilista informerà Umberto della sua decisione ma non ci dicono come reagirà il Guarnieri. Ci fanno sapere però qualcosa in più su Dante, Vittorio e Beatrice. La Conti si è svegliata dal coma e Dante è felicissimo di poterla riabbracciare. Forse per lo spavento di perderla, il Romagnoli sembrerà farsi un esame di coscienza e, presentatosi davanti a Vittorio gli rivelerà le sue prossime intenzioni: rinunciare a tutto quello che ha ottenuto fino a ora, Paradiso compreso. Che sia sinceramente innamorato?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gemma capisce che tra Marco e Stefania c'è del tenero

Gemma non si è data per vinta e forse non lo farà mai. La ragazza è convinta che tra lei e Marco le cose ritorneranno come prima e che loro due siano fatti l'uno per l'altra. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Zanatta comincerà però a capire che un'altra donna ha preso il suo posto e che quest'altra è Stefania. La Colombo e il Di Sant'Erasmo sono uniti più che mai e forse un loro passo falso darà a Gemma la certezza che la sua sorellastra è la sua vera nemica.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.