Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Anna ha mentito! Salvatore scopre una terribile verità...

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano Salvatore sta per entrare a conoscenza del fatto che Anna non ha fatto che rifilargli bugie...

Anna è in America, o almeno questo è ciò che ha raccontato al marito. Spolier rivelano però che Armando e Marcello, indagando, verranno a sapere che la moglie di Salvatore non è stata sincera. Quest'ultimo, nel momento in cui verrà messo al corrente dai due, resterà sconvolto... ma mai quanto l'Imbriani, di nuovo a Milano, gli farà una confessione...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore resta solo e si avvicina ad Elvira...

Che fine ha fatto Anna? Quest'ultima ha raccontato a Salvatore di dover andare in America il prima possibile, dove sua madre, Caterina, avrebbe subito un delicato intervento chirurgico: la sua presenza al fianco della donna in un momento simile, quindi, sarebbe stata di vitale importanza. Per quanto fosse triste, il ragazzo non si sarebbe di certo potuto oppure alla partenza della Imbriani. Intanto, l'Amato, complice la malinconia causata dalla solitudine, ha accorciato le distanze con una delle Veneri, Elvira, la quale lo ha aiutato a vincere il primo premio in palio con la gara di ballo, ossia dei biglietti per una crociera. Il figlio di Giuseppe ed Agnese voleva fare una sorpresa alla moglie...

Armando e Marcello scoprono che Anna ha mentito, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Ben presto, però, proprio attraverso un'altra sorpresa, Salvatore prenderà coscienza che c'è qualcosa che non va. Il barista invierà ad Anna un mazzo di fiori negli USA; il regalo, purtroppo, non arriverà mai a destinazione. A quel punto, l'Amato comincerà ad agitarsi, domandandosi dove sia la consorte, dato che, chiaramente, non è dove ha detto di essere. Dopodiché, Armando dirà a Marcello di aver visto Caterina. Quest'ultimo, allora, partirà per Reggiolo, il paese dell'Imbriani. Il Barbieri, qui, scoprirà che la donna non è mai stata in America. La contabile, dunque, ha mentito! Il giovane si confiderà con il capo-magazziniere, ed entrambi decideranno di non farne ancora parola con l'amico...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Anna sconvolge Salvatore con una confessione...

Nel momento in cui verranno a sapere che Anna è di ritorno, Armando e Marcello capiranno che è il caso di parlare con Salvatore, mettendolo al corrente di quanto appreso. I due, infatti, si sentiranno in colpa per non averlo ancora fatto. Quando la madre della piccola Irene tornerà a Milano, allora, il marito la spingerà con le spalle al muro, determinato ad estorcerle la verità. Purtroppo per l'Amato, l'Imbriani, con gli occhi lacrimosi, dovrà fargli una confessione tanto inaspettata quanto sgradita. Che cosa avrà da rivelargli di tanto sconvolgente?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.