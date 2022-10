Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore tradisce Anna con Elvira?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Salvatore, lasciato solo da Anna, potrebbe cadere in tentazione: il feeling con Elvira è palese... e destinato a crescere!

Salvatore ed Elvira, dopo la gara di ballo, sembrano essere sempre più affiatati. Spolier rivelano che il barista, rimasto solo, potrebbe non essere in grado di resistere alla dolcezza della Venere. Intanto, si potrebbe anche ben presto venire scoprire che Anna, ufficialmente in America per assistere la madre, stia in realtà nascondendo all'Amato un segreto su Quinto, il suo ex marito...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore ed Elvira si trovano bene insieme...

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle Signore 7, abbiamo già visto Salvatore ed Elvira accorciare le distanze. Il giovane voleva imparare a ballare per partecipare ad una gara, il cui primo premio erano due biglietti per una crociera. L'Amato desiderava fare una romantica sorpresa ad Anna, la quale, intanto, è lontana da Milano. Inizialmente, era Irene ad impartire delle lezioni di danza al barista, ma, dopo essersi fatta male al piede, ha chiesto alla Venere dai capelli neri di sostituirla. Benché quest'ultima abbia accettato di buon grado, nel momento in cui bisognava scendere in campo, si stava tirando indietro. Elvira, non sentendosi a suo agio con il suo corpo, temeva di sentirsi ancora più a disagio nel ballare davanti a tante persone. Salvatore, però, è stato in grado di tranquillizzarla...

Salvatore ed Elvira potrebbero innamorarsi, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Il figlio di Agnese e Giuseppe, affascinato dai suoi modi affabili, cerca di convincere la ragazza che è lei a non vedersi bella: in realtà, lo è. Alla fine, i due partecipano alla competizione, e vincono. Al di là del trionfo, l'Amato ed Elvira sono felici di aver trascorso del tempo assieme. L'intesa tra di loro è palese: durante le prove, stretti l'uno all'altra, non facevano che scambiarsi delle intense occhiate, tanto che, in alcune occasioni, si sono addirittura sentiti in imbarazzo. Anticipazioni rivelano che, con alte probabilità, questo feeling tra i due sia destinato a crescere!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Che cosa nasconde Anna?

Dunque, mentre l'Imbriani è in America, perché - stando a quanto ha dichiarato - la madre deve subire un delicato intervento, il marito, dopo solo qualche mese dal loro matrimonio, potrebbe anche cedere, e, a causa della solitudine, ritrovarsi tra le braccia della mora. Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore saranno quindi incentrate sul tradimento di Salvo? I telespettatori, e soprattutto i fan della coppia formata dal fratello di Tina e dalla moglie, ne resterebbero oltremodo sconvolti. D'altra parte, è doveroso sottolineare che parallelamente potremmo anche scoprire che, in realtà, Anna non sia negli USA per stare accanto alla mamma: la contabile del grande magazzino nasconde un segreto che, forse, è legato a Quinto, il suo ex compagno...

