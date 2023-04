Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 aprile 2023: Marcello con il cuore a pezzi. Adelaide se n'è andata!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 7 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello scoprirà che Adelaide è partita da sola mentre Vito, intercettata la lettera di Francesco, aggredirà il Rizzo.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 7 aprile 2023 alle ore 16.05 su Rai1, Marcello avrà una brutta sorpresa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Barbieri arrivato a Villa Guarnieri per partire con Adelaide, scoprirà che la Contessa ha deciso di andarsene da sola. Intanto Clara spronerà Alfredo a uscire allo scoperto con Maria mentre Vito intercetterà la lettera del Rizzo e, furioso, lo aggredirà. Gemma, nonostante la scoperta che tra Marco e Stefania è tutto finito, tratterà il Di Sant’Erasmo come un amico ma i due nasconderanno ancora un segreto. Marco, chiederà a Tancredi di acquistare la rivista.

Marcello distrutto dalla decisione di Adelaide: Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Adelaide ha seguito il consiglio di Italo e ha deciso di partire senza Marcello per andare a trovare la sua amica morente. La Contessa però ha deciso di non avvertire il Barbieri e di lasciare Milano in segreto. Il ragazzo non potrà quindi farci nulla e scoprirà con orrore che la sua amata ha scelto di intraprendere il viaggio da sola. Per il barista sarà una sorpresa inaspettata e dolorosa. Comprometterà il loro rapporto, per la felicità di Ludovica? Intanto Clara spronerà Alfredo a farsi avanti con Maria e a non limitarsi a una lettera.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vito aggredisce Alfredo

Vito è alla riscossa, deciso a riconquistare Maria. Il Lamantia si è convinto che Alfredo possa aiutarlo a raggiungere questo obiettivo ma purtroppo dovrà presto ricredersi. Il Rizzo ha infatti inviato una lettera d’amore alla Puglisi, che Vito - purtroppo per lui - intercetterà. Tra i due ragazzi scatterà una rissa, fermata solo dall’intervento di Clara. Intanto Marco, scoperto che Umberto venderà il Paradiso Market, chiederà a Tancredi di acquistare la rivista.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gemma e Marco sono solo amici

Marco ha confessato che tra lui e Stefania è tutto finito. Questa notizia è arrivata alle orecchie di Gemma ma diversamente da quanto ci saremmo aspettati, la ragazza non ha dato alcun segno di voler approfittare del momento. Gemma si comporterà come se tra lei e il Di Sant’Erasmo ci sia solo una bella amicizia. Questo atteggiamento nasconderà però un segreto che sia lei che il nipote di Adelaide, stanno nascondendo da ormai diverso tempo. Che si tratti della vera paternità del bimbo che la Venere aspetta?

