Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 marzo 2025: Marta vuole la verità. Enrico non ha scampo!

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 6 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Marta mette Enrico sotto torchio per sapere cosa lui e Umberto stiano nascondendo. Scoprirà la verità su sua zia Adelaide?

Il Paradiso delle Signore ci aspetta con un altro appassionante episodio il 6 marzo 2025. Le anticipazioni della puntata in onda alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che Marta vorrà sapere tutta la verità che Enrico e suo padre le stanno nascondendo. La Guarnieri noterà il suo compagno e il suo papà parlare di nuovo di soppiatto e avrà il sospetto che i due stiano nascondendo informazioni scottanti su Adelaide. Per averne certezza metterà sotto torchio Enrico, chiedendogli di spiegargli il perché del suo incontro con il Commendatore. Nel mentre Guarnieri, dopo aver trovato l’agenda della Contessa, preparerà le valigie per volare in Inghilterra e parlare con l’infermiera della cognata. Mirella non potrà portare Michelino a Bologna e chiederà a Matteo di sostituirla in questo viaggio. Portelli pregherà Odile di accompagnarli. Botteri, stregato dalla bellezza di Delia con l’acconciatura ideata per l’occasione, proporrà la Venere come modella di punta per il lancio della nuova collezione. Rosa avrà preso la sua decisione in merito all’intervista con Tancredi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 marzo 2025: Marta vuole la verità!

Umberto è alla ricerca di Adelaide e ha finalmente trovato una pista che potrebbe svelargli dove si sia nascosta la donna. Per trovare risposte definitive al suo quesito, dovrà volare al più presto in Inghilterra e parlare faccia a faccia con l’infermiera della nobildonna. Per evitare di preoccupare la famiglia, il Commendatore mentirà ancora una volta sia a Odile che a Marta ma quest’ultima comincerà a capire che c’è sotto qualcosa. La ragazza vedrà suo padre ed Enrico di nuovo a colloquio e inizierà ad avere il sospetto che l’argomento della loro conversazione sia sua zia, sparita nel nulla. Rimasta sola con Enrico, la Guarnieri lo metterà sotto torchio, pretendendo che lui le spieghi una volta per tutte perché suo padre lo ha contattato più di una volta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo parte a Bologna con Michelino e Odile

Michelino è stato scelto per partecipare allo Zecchino D’Oro ma purtroppo Mirella non potrà accompagnarlo a Bologna. La Venere non può e non vuole infrangere i sogni del suo bambino e chiederà a Matteo di sostituirla e di portare lui il piccolo all’Antoniano. Portelli accetterà con piacere ma vorrà con sé un’altra persona: Odile. Il ragazzo chiederà alla contessina di partire insieme e lei sarà felice di dirgli di sì. Questo viaggio riserverà sorprese?

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Rosa ha preso la sua decisione

Rosa si è trovata in difficoltà. Le rivelazioni di Tancredi e poi quelle di Roberto, l’hanno messa davanti a un bivio che non si aspettava di affrontare. La Camilli ha dovuto decidere se pubblicare o meno l’intervista del Di Sant’Erasmo ma soprattutto se rendere noto il fatto che il conte è stato il mandante dell’incendio al mobilificio di Matilde. Nella puntata del 6 marzo 2025, la giornalista farà la sua scelta e lascerà tutti senza parole. Delia invece ha fatto colpo su Botteri. Lo stilista è rimasto estasiato dall’acconciatura che la ragazza ha realizzato su di sé e che ha abbinato a uno dei suoi abiti. Per questo deciderà di chiedere che lei sia la modella per il lancio della sua nuova collezione.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.