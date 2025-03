Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 marzo 2025: Rosa in difficoltà dopo una scottante rivelazione di Roberto

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 5 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Rosa in difficoltà con Tancredi dopo che Roberto le rivelerà una sconcertante verità...

Rosa sarà sempre più in difficoltà con Tancredi. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda il 5 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che la Camilli non saprà se pubblicare o meno l’intervista fatta al Di Sant’Erasmo e prima di decidere prenderà tempo. Una conversazione con Roberto le farà scoprire che Vittorio aveva trovato le prove della colpevolezza di Tancredi. Mimmo confesserà ad Agata di essere stato lui a regalarle il libro e la ragazza non la prenderà per nulla bene mentre Umberto troverà l’agenda di Adelaide e avrà una pista per poterla rintracciare.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 marzo 2025: Rosa scopre un dettaglio inquietante su Tancredi

Tancredi ha messo Rosa in difficoltà. Il conte le ha dato piena libertà di scelta se pubblicare o meno la sua intervista e la Camilli è andata in crisi. Prima di prendere una decisione, la Venere cercherà di capire come comportarsi e si troverà ancora più con le spalle al muro quando Roberto le farà una rivelazione sconcertante. Landi le confiderà che Vittorio, prima di partire, aveva trovato le prove del coinvolgimento del Di Sant’Erasmo nell’incendio del mobilificio di Matilde e aveva informato la sua innamorata dei fatti. Per la giornalista sarà la conferma che il conte è stato completamente sincero con lei e che ha estrema fiducia del suo giudizio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agata delusa!

Rosa si sentirà sempre più in difficoltà. La scoperta che Vittorio fosse a conoscenza del grande segreto di Tancredi e che lo fosse pure Matilde – e che non abbia proceduto legalmente con lui ma abbia voluto anzi cambiare vita – la farà riflettere. Che cosa deciderà di fare con l’intervista scottante che ha in mano? Intanto Agata scoprirà chi è il misterioso uomo che le ha regalato il libro. Mimmo le rivelerà di essere stato lui a farle questo dono e di aver dovuto nascondere la cosa per evitare di avere una delusione. La Puglisi ci rimarrà molto male, in cuor suo sperava infatti che fosse qualcun altro, magari Roberto.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Umberto trova una pista per trovare Adelaide

Adelaide è sparita nel nulla e Umberto è molto preoccupato. Il Guarnieri vorrebbe trovare al più presto sua cognata e nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 5 marzo 2025, troverà una pista che gli permetterà di capire dove si sia cacciata la contessa. Il Commendatore entrerà in possesso dell’agenda della Di Sant’Erasmo e leggendola avrà l’illuminazione che cercava. Ma riuscirà a mettersi in contatto con lei prima che sia troppo tardi o si pentirà di non averne parlato prima con Marta e Odile?

