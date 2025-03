Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 marzo 2025: Umberto alla ricerca di Adelaide. La troverà prima che si troppo tardi?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 3 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Umberto assume un investigatore privato per cercare Adelaide mentre Enrico studia la cartella clinica di Adelaide ed è molto preoccupato.

Le terribili notizie sulla salute di Adelaide hanno fatto tremare Umberto ma è soprattutto la scomparsa della Contessa ad averlo terrorizzato. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 3 marzo 2025 su Rai1, alle ore 16.00, ci rivelano Guarnieri assumerà un investigatore privato e lo sguinzaglierà sulle tracce della cognata. Enrico invece, al corrente di quello che sta succedendo, leggerà e rileggerà la cartella clinica della zia di Marta, nella speranza di trovare una soluzione alla terribile diagnosi che ha tra le mani. Dopo un’altra litigata, Marcello prometterà a Rosa di non intromettersi più nel rapporto lavorativo tra lei e Tancredi e la Camilli, felice di poter finalmente agire senza sensi di colpa, farà al Di Sant’Erasmo un’altra proposta inaspettata, che li porterà a farsi sempre più vicini. Agata cercherà di capire chi sia il misterioso uomo che le ha regalato un libro mentre Delia avrà in mente di creare delle acconciature per il servizio fotografico di Botteri e stavolta sarà determinata a convincere tutti a usarle.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 marzo 2025: Umberto sulle tracce di Adelaide

Umberto ha chiesto aiuto a Enrico dopo aver procurato la cartella clinica di Adelaide. Il medico ha purtroppo brutte notizie: la salute della Contessa è compromessa e la situazione è molto grave. Il dottore studierà e ristudierà i documenti che Guarnieri gli ha consegnato mentre quest’ultimo cercherà di rimettersi in contatto con la cognata. Adelaide è sparita nel nulla e nessuno sa o meglio non vuole dire, dove sia finita la nobile. Il padre di Marta non è uno che molla alle prime difficoltà e deciderà di assumere un investigatore privato, affinché possa indagare a fondo su questo mistero. Umberto riuscirà a trovare la sua amata cognata prima che sia troppo tardi?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Rosa e Tancredi sempre più vicini

Tancredi ha incantato Rosa facendole delle confessioni che la Venere non si sarebbe mai aspettata di sentire. Il rapporto tra la Camilli e il Di Sant’Erasmo infastidisce e non poco Marcello ma dopo l’ennesima litigata, Barbieri prometterà alla sua amica di farsi da parte e di non intromettersi più tra lei e il conte. Una promessa che piacerà moltissimo alla ragazza, che potrà avere campo libero con il nobile. Sicura di non soffrire più di sensi di colpa, Rosa farà un’altra proposta inattesa al cugino di Odile e anche stavolta riceverà un sì come risposta, che l’avvicinerà ancora di più al misterioso e algido imprenditore.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Delia pronta a mostrare il suo talento

Delia tornerà all’attacco con la sua idea di abbinare le acconciature agli abiti di Botteri. La Venere ricorda ancora con tristezza di quando questa stessa sua proposta era stata bocciata ma non si è mai persa d’animo e alla prima occasione utile tornerà a farsi sotto. La giovane proporrà di occuparsi dei capelli delle modelle che sfileranno per presentare la nuova linea di Gianlorenzo e stavolta le verrà concessa questa opportunità. Intanto Agata cercherà di scoprire chi sia il misterioso uomo che le ha regalato un libro.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.