Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 marzo 2025: Tancredi mette Rosa davanti a una scelta difficile. Ecco quale

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 4 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Tancredi lascia a Rosa la decisione se pubblicare o meno la loro intervista con le sue ultime rivelazione scottanti. La Camilli rimarrà senza parole.

Il Paradiso delle Signore ci aspetta con un nuovo appuntamento il 4 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Rosa e Tancredi concluderanno la loro intervista. Nella seconda parte della loro chiacchierata, il Di Sant’Erasmo rivelerà alla Camilli di essere lui il mandante dell’incendio al mobilificio della famiglia di Matilde e le lascerà piena libertà di pubblicare o no quello che ha confessato. La Venere-giornalista rimarrà senza parole davanti a questa inaspettata concessione. Intanto Umberto deciderà di rivelare a Marta e Odile la verità su Adelaide e di farlo durante una cena tra loro. Quando sarà sul punto di dire tutto alle due ragazze, succederà qualcosa di inaspettato che lo ridurrà al silenzio. Delia si presenterà da Botteri con la prima acconciatura che vorrebbe abbinare agli abiti dello stilista. Gianlorenzo rimarrà di stucco.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 marzo 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto dell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 4 marzo 2025 e poi leggi le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rai1.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 4 marzo 2025

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 marzo 2025: Tancredi lascia a Rosa una scelta molto difficile

Tancredi ha incantato Rosa ed è stato solo l’inizio. L’intervista che il Di Sant’Erasmo ha deciso di concedere alla ragazza si rivelerà qualcosa di totalmente inaspettato per la Camilli e non solo per via di quello che il conte le confesserà ma anche per le decisioni che il nobile prenderà. Sì perché nella seconda parte della chiacchierata con la Venere, il nipote di Adelaide confiderà alla Venere una verità che in pochi sanno, ovvero le dirà di essere lui il mandante dell’incendio al mobilificio di Matilde. Rosa sgranerà gli occhi per la sorpresa ma a lasciarla senza parole sarà soprattutto il fatto che il conte le lascerà carta bianca su quello che vorrà scrivere e pubblicare. Tancredi lascerà che sia lei a decidere se raccontare a tutti quanto da lui confessato oppure no.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto pronto a dire la verità a Marta e Odile ma…

Rosa rimarrà di stucco dalla decisione di Tancredi di lasciarla libera di pubblicare o meno le sue rivelazioni spingerà la Camilli ad affrontare Marcello, per sapere se quanto appena appreso sia la verità o ci sia dell’altro. Intanto Umberto è alla ricerca di Adelaide e ha deciso di rivelare a Marta e Odile tutto sulla Contessa. Il Commendatore inviterà a cena le due ragazze e sarà più che mai intenzionato a raccontare a entrambe della terribile situazione che la sua famiglia sta vivendo a loro insaputa. Ma quando sarà sul punto di confessare, succederà qualcosa di inaspettato. Le anticipazioni non sono molto chiare ma è possibile che l’investigatore da lui assunto gli faccia avere delle informazioni talmente utili da spingerlo a tornare indietro sui suoi passi e mantenere il segreto almeno per un altro po’ di tempo.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Delia incanta Botteri

Delia ha deciso di ripresentare la sua idea delle acconciature abbinate agli abiti di Botteri e stavolta vuole fare centro. La ragazza si presenterà dallo stilista indossando lei stessa una sua creazione. Gianlorenzo non potrà fare a meno di ammirare la bravura della ragazza e di apprezzare il suo estro creativo. Tra il designer e la Venere sembra crescere la sintonia, possibile che i due possano cominciare a provare dei forti sentimenti l’uno per l’altra? E Giulia lo permetterà oppure farà in modo di mettere loro i bastoni tra le ruote?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 marzo 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.