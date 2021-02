Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 febbraio 2021: Luciano e Clelia prendono una decisione sconvolgente...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 5 febbraio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Luciano e Clelia decidono di andarsene per sempre da Milano.

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 5 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, l'umiliazione a cui sono stati sottoposti Luciano e Clelia è la goccia che fa traboccare il vaso. La Calligaris è sempre più convinta di voler lasciare Milano mentre il ragioniere decide di affrontare faccia a faccia la Vettorazzo. Vittorio, per cercare di far tornare il sorriso a tutti, informa il Paradiso della sua nuova idea per San Valentino. Le coppie si siederanno sulla panchina dell'amore ma invece che farsi fotografare, diventeranno protagoniste di un video in cui racconteranno la loro storia d'amore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Luciano affronta la Vettorazzo

Luciano e Clelia sono stati umiliati. Le voci sul loro conto, insistenti e fastidiose, si sono trasformate in qualcosa di molto più grave. Qualcuno, non contento di aver già causato danni, ha imbrattato le pareti esterne de Il Paradiso delle Signore con delle scritte molto offensive. La reputazione della Calligaris, di Silvia e dello stesso Luciano, è gravemente compromessa. Il ragioniere però non ci sta più e intende affrontare la cosa di petto. Sicuro che dietro a tutto questo ci sia lo zampino della Vettorazzo, il Cattaneo decide di mettere in chiaro la questione: Clelia e la sua famiglia non si toccano!

Luciano e Clelia prendono una decisione sconvolgente nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 5 febbraio 2021

La situazione è diventata ormai ingestibile e Clelia non sa più come fare. Lo scandalo è scoppiato e tutti sono contro di lei. La Calligaris non ha alternative: deve darsi alla fuga! Zia Ernesta è sempre più convinta che sia questo l'unico modo per salvare il salvabile ma Silvia comincia a tentennare? È davvero giusto così? Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che questa puntata sarà l'ultima in cui vedremo la coppia Luciano/Clelia. I due, spinti dall'amore e aiutati da Silvia, decideranno di fuggire insieme e di provare a rifarsi una vita, lontano dalle malelingue. Non sarà certo una decisione semplice ma sarà indispensabile.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio alla ricerca della pace al Paradiso

Vittorio è molto preoccupato per la situazione che si è creata a Il Paradiso delle Signore. Il Conti è consapevole che quanto sta succedendo, ha condizionato gli animi del suo staff e sa di dover fare qualcosa. Il buon direttore pensa allora di rallegrare gli animi di tutti, raccontando la sua idea per San Valentino. Si tratta sempre della panchina dell'amore ma con una novità: gli innamorati si siederanno ancora su di lei ma non saranno protagonisti di una fotografia ma di un vero e proprio video, in cui racconteranno la loro storia d'amore.

