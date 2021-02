Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 3 febbraio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Clelia ha deciso di fuggire e di lasciare per sempre Luciano. Solo così eviterà lo scandalo.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 3 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1 vedremo che, grazie a Beatrice, Vittorio trova un'idea innovativa per la settimana di San Valentino: la panchina dell'amore. Intanto Clelia vuole fuggire. La Calligaris non sopporta più di essere al centro di uno scandalo e di aver trascinato insieme a lei pure Luciano. Silvia e zia Ernesta si rendono disponibili ad aiutarla. Intanto al Paradiso, le Veneri sono preoccupate per il malumore della Calligaris e decidono di tirare su il morale sia a lei che a Carletto con un regalo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: La panchina dell'amore

I preparativi per San Valentino non hanno sosta. Vittorio vuole che il suo Paradiso faccia un figurone e che permetta alla clienti di sentirsi amate nella festa degli innamorati. Il Conti ha dei validi aiutanti al suo fianco. E infatti l'idea giusta gli viene suggerita da Beatrice. La donna ha proposto al cognato di installare una panchina dell'amore all'interno del grande magazzino, dove le coppie innamorate possano sedersi e farsi fotografare insieme. Una bella iniziativa che, sicuramente, attirerà molti visitatori. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la panchina sarà molto importante anche per Vittorio e Beatrice, sempre più vicini l'uno all'altra.

Clelia vuole fuggire nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 3 febbraio 2021

Luciano dice addio a Clelia? È questo che vorrebbe che facesse la zia Ernesta. La zietta ha infatti consigliato ai Cattaneo di mettere un tappo, bello grosso, sulle voci che circolano su di loro. Lo scandalo sta per travolgerli e per fermarlo, è necessario che Luciano torni a casa con Silvia, lasciando la Calligaris. Ma la prospettiva di abbandonare la capo commessa non è minimamente presa in considerazione dal ragioniere. Clelia, alla luce di questo, ha paura che le cose si mettano davvero molto male sia per lei che per Luciano. Decide quindi di darsi alla fuga. Abbandonerà Milano il prima possibile.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Silvia aiuta Clelia a fuggire

Clelia vuole lasciare Milano il prima possibile ed evitare così che lo scandalo rovini per sempre lei e Luciano. La donna trova conforto in Silvia e in zia Ernesta, pronte ad aiutarla in questo suo piano. Nessuno deve sapere cosa ha intenzione di fare la Calligaris, tanto che le Veneri – che si sono accorte che la loro amica è di malumore – pensano che tutto sia dovuto ai problemi di bullismo di Carletto. Tutte decidono di fare un regalo al bambino, per fargli tornare il sorriso.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'1 al 5 febbraio 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.