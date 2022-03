Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 marzo 2022: Dante ha vinto! Per Vittorio è la fine...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 4 marzo 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, il piano di Umberto fallisce miseramente. Dante è il nuovo socio di Vittorio. Il Conti è disperato! E ora?

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 4 marzo 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Umberto è rimasto molto colpito dal coraggio di Vittorio e ha deciso di organizzare un piano per fermare Dante. Purtroppo i suoi obiettivi non vengono raggiunti. Il Romagnoli ha fatto bene i conti e dopo aver ottenuto le quote del Paradiso, restituisce la lettera al Guarnieri. Vittorio è sconfitto e ora dovrà abituarsi ad avere il suo nemico tra i corridoi del suo grande magazzino. Intanto Stefania spinge Maria a non abbattersi e ad affrontare faccia a faccia Rocco. La ragazza fa quindi le valigie e si prepara a partire per Roma. Salvatore ha deciso di non forzare la mano con Irene e di lasciare che la piccola decida da sola quando sarà il momento di trasferirsi a Milano.

Vittorio sconfitto. Dante entra vittorioso al Paradiso ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 marzo 2022

Vittorio non molla. Il Conti non ha alcuna intenzione di lasciare che Dante metta le mani sulla sua creatura e il suo coraggio ha dato a Umberto una grande spinta per battersi contro il suo nemico. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Guarnieri escogiterà un modo per frenare Dante e per mettere a tacere le sue minacce. Il Commendatore sarà pronto addirittura a un gesto estremo ma tutti i suoi tentativi di fermare Dante Romagnoli, si riveleranno del tutto inutili. Il cugino di Fiorenza ha fatto bene tutti i suoi conti e dopo aver ricevuto le quote del Paradiso, restituirà la lettera di Flora a Umberto, lavandosi completamente le mani dei problemi dei suoi rivali. Entrerà quindi trionfante come nuovo socio azionario del grande magazzino, mettendo Vittorio con le spalle al muro. Il Conti dovrà ora rassegnarsi a lavorare a stretto contatto con l'uomo che lo ha allontanato da Marta e che gli darà sicuramente filo da torcere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria parte per Roma

Maria ha scoperto che Rocco si è innamorato di un'altra ed è devastata. La Puglisi non può credere che i suoi sogni d'amore siano così miseramente naufragati ma purtroppo la realtà è proprio questa. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Stefania, vedendo la sua amica sempre più in difficoltà, la spronerà a non arrendersi e ad affrontare Rocco di persona. Maria le darà retta e fatti i bagagli, sarà pronta a partire per Roma e chiedere di persona spiegazioni al suo fidanzato. Un atto di coraggio che potrà presto fare luce su quanto successo su questa coppia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore sostiene la decisione di Irene

Anna ha trovato il coraggio di rivelare a Salvo che Irene non è felice del suo trasferimento a Milano. La Imbriani è molto in ansia per la scelta di sua figlia e teme che il suo fidanzato non accetti la decisione della bambina. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il buon barista sarà molto tenero con la piccolina. Deciderà infatti di andare incontro alle sue necessità e lasciare che sia lei a maturare l'idea di lasciare la sua casa per ritornare a Milano. Un gesto che lascerà Anna molto più tranquilla.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 febbraio al 4 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.