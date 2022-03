Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 marzo 2022: Vittorio non molla! Sbatterà fuori Dante dal Paradiso

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 3 marzo 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Umberto confessa a Vittorio di aver ceduto le sue quote ma il Conti non intende lasciare campo libero a Dante.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 3 marzo 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Maria è disperata. Dora e Irene cercano di farle tornare il sorriso ma la Puglisi è talmente delusa da non riuscire a capacitarsi di quello che è successo. In preda al dolore decide di scrivere una lettera a Rocco. Umberto rivela a Vittorio di aver ceduto le sue quote a Dante e il Conti, furioso, risponde al Guarnieri di non avere alcuna intenzione di piegarsi davanti al Romagnoli. Combatterà sino alla fine per sbatterlo fuori dal Paradiso. Il Commendatore, colpito dal coraggio del direttore, deciderà di agire di conseguenza e di combattere anche lui per mettere a tacere il cugino di Fiorenza. Intanto Anna confessa a Salvatore che Irene non intende trasferirsi a Milano mentre Stefania, sospettosa del rapporto tra Ezio e Veronica, comincerà seriamente a dubitare che tra i due le cose siano tornate al loro posto. A metterla in allarme sarà una strana conversazione con Marco.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria scrive una lettera a Rocco

Maria è distrutta; ha scoperto che Rocco è innamorato di un'altra. La bella Puglisi è disperata, il suo matrimonio sta naufragando e lei si sente molto sola. A peggiorare la situazione ci si sono messe le sue amiche e Agnese, che hanno deciso di tenerla all'oscuro di tutto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Maria sembrerà inconsolabile e che Irene e Dora faticheranno non poco a riuscire a risollevarle il morale. La giovane, al culmine del suo dolore, prenderà una decisione molto forte: affrontare Rocco. Gli scriverà una lettera, pretendendo da lui immediate spiegazioni.

Vittorio non molla! Sbatterà fuori Dante ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 marzo 2022

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Umberto troverà finalmente il coraggio di rivelare a Vittorio quello che ha appena fatto o meglio che è stato costretto a fare. Gli confesserà di aver dovuto cedere le sue quote del Paradiso a Dante e di essere quindi fuori dai giochi. Il Conti non ne sarà per nulla felice ma non si lascerà condizionare da questa terribile novità. Giurerà infatti di fare di tutto pur di sbattere il Romagnoli fuori dal suo grande magazzino. Non lo lascerà vincere... stavolta. Umberto, colpito dal grande coraggio e dalla grande determinazione del suo ex genero, racconterà a Flora quanto successo e deciderà di seguire l'esempio di Vittorio e di combattere contro il loro comune nemico.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania sospettosa. Marco la mette in guardia

Dopo la confessione di Gemma, il rapporto tra Ezio e Veronica sembra essere migliorato. Non è però tornato tutto come prima e Stefania è un'attenta osservatrice. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza capirà che tra suo padre e la sua fidanzata c'è ancora maretta ma non riuscirà a comprendere quali siano i reali motivi. A darle un assist sarà Marco. Il ragazzo le metterà infatti una pulce nell'orecchio, che riuscirà a turbarla. Anna invece confesserà a Salvatore che sua figlia Irene non ha intenzione di trasferirsi a Milano. Quale sarà la reazione dell'Amato?

