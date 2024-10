Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 30 ottobre 2024: Umberto chiede aiuto alla Contessa per fermare Marcello

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore in onda il 30 ottobre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap Umberto chiederà ad Adelaide di convincere Marcello a non denunciarlo mentre Enrico rivelerà a Marta qualcosa di sé ma senza sbilanciarsi.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 30 ottobre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Marcello sarà più che mai convinto di voler denunciare Guarnieri. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che mentre Barbieri racconterà ad Armando del suo duro confronto con Matteo, Guarnieri cercherà di fermare il giovane imprenditore suo nemico, rivolgendosi ad Adelaide. Il Commendatore chiederà alla Contessa di convincere il suo innamorato a non rivelare alla polizia e ad altri, i suoi misfatti. Tutto questo per salvare la sua reputazione e quella della loro intera famiglia. Cosa farà la Di Sant’Erasmo? Intanto Enrico cercherà di spiegare qualcosa di lui a Marta ma non potrà certo rivelarle tutto. Basteranno le sue poche parole per rasserenare la giovane? Mimmo Burgio dimostrerà ancora di più di essere pronto alla sua nuova vita a Milano, nonostante fatichi ancora un po’ ad abituarsi alla vita della grande città mentre al Paradiso verranno estratti dal bussolotto i racconti delle clienti che verranno successivamente letti e usati per la nuova campagna del grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto chiede aiuto ad Adelaide

Marcello ha scoperto tutta la verità su Matteo e su Guarnieri. Il ragazzo è molto deluso da suo fratello, che non è riuscito a dirgli di persona di averlo tradito e di aver dovuto agire per conto del vile Commendatore. Per il giovane imprenditore è qualcosa da non poter dimenticare così facilmente e in lui si è fatta strada l’idea di presentarsi alla polizia e di denunciare, una volta per tutte, le malefatte di Guarnieri. Quest’ultimo non potrà permettere che la sua reputazione, insieme a quella di tutta la sua famiglia, subisca un simile smacco ma soprattutto non vorrà che Marta capisca cosa è davvero successo in passato. Per questo - mentre Marcello racconterà tutto ad Armando - si rivolgerà ad Adelaide, a cui chiederà un aiuto per convincere il suo innamorato a prendersi una vendetta in altro modo ma non a recarsi dalle forze dell’ordine. La Contessa si troverà in grande difficoltà, soprattutto perché sarà sin da subito certa che qualsiasi sua azione finirà per far soffrire qualcuno a lei molto caro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Enrico rivela a Marta qualcosa di sé

Non sappiamo quale sarà la scelta della Contessa e se deciderà di aiutare Umberto oppure prenderà alla fine le distanze da lui ma ci auguriamo che tutto questo non turbi così tanto Marta, da allontanarla dalla nuova vita che ha cominciato da quando Vittorio è partito con Matilde. La Guarnieri si è avvicinata a Enrico e dopo averlo visto salire su una macchina dei Carabinieri ha deciso di vederci chiaro in lui e di affrontarlo faccia a faccia per sapere da lui cosa nasconde. Brancaccio non potrà rivelarle molto ma lo vedremo confidarle qualche verità su di lui, affinché la ragazza non pensi male di lui e si allontani per sempre. Enrico è infatti attratto da Marta e ha espresso più volte ad Armando la paura di poterle fare del male, iniziando una relazione che non porterà da nessuna parte e piena di non detti. Prenderà coraggio e riuscirà a uscire dal suo guscio, tanto quanto servirà a rasserenare la fotografa?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Mimmo Burgio nuovo personaggio chiave?

Mimmo Burgio è arrivato a Milano e Concetta lo ha accolto con tutti gli onori. Il ragazzo sta dimostrando di essere in grado di abituarsi alla vita milanese senza grandi problemi ma con qualche nostalgico ricordo del suo paese. Supponiamo che Mimmo diventerà presto uno dei personaggi chiave delle prossime storyline della Soap e potrebbe essere determinante per la crescita di Agata. Intanto, tornando alle anticipazioni, scopriamo che al Paradiso verranno estratte dal bussolotto le storie delle clienti che verranno presto lette.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.