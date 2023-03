Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 marzo 2023: Veronica senza pietà. Gloria è spacciata!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 29 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Veronica ricatterà Gloria mentre Adelaide cercherà di far pace con Marcello. Non sarà però facile.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 29 marzo 2023 alle ore 16.05 su Rai1, Veronica - dopo aver scoperto la verità su Ezio e Gloria – affronterà di nuovo faccia a faccia la sua rivale. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Zanatta questa volta non si limiterà a rimettere al suo posto la Moreau ma passerà alle minacce. Imporrà alla capo commessa di troncare immediatamente la sua relazione con il Colombo e di sparire dalla sua vista. Intanto Adelaide cercherà di fare pace con Marcello ma non sarà facile convincere il Barbieri. Francesco invece vorrà parlare con Vito e metterlo con le spalle al muro, rivelandogli di averlo smascherato mentre Gemma, compreso di non avere più chance con Marco, deciderà di accettare la proposta di Roberto.

Veronica ricatta Gloria: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 29 marzo 2023

Veronica ha indagato sul conto di Ezio e Gloria e ha scoperto che i due, di nascosto, hanno ripreso la loro relazione. Tradita e ferita nell'orgoglio, la Zanatta deciderà di provvedere personalmente a risolvere questa situazione. Non permetterà certo che la Moreau le soffi il fidanzato, non soprattutto ora che hanno deciso di adottare il figlio di Gemma. Affronterà di nuovo faccia a faccia la capo commessa ma questa volta non si limiterà solo a rimetterla al suo posto. Userà le maniere forti, arrivando a ricattare la sua rivale e a imporle non solo di troncare definitivamente con il Colombo ma di sparire dalla loro vita. E Gloria potrebbe presto accontentarla, visto che ha già in mente di raggiungere Stefania negli Stati Uniti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide cerca il perdono di Marcello

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Marcello prendere le distanze da Adelaide, dopo aver scoperto che la Contessa ha confessato a Ludovica della loro relazione. Il Barbieri non ha gradito la poca attenzione e discrezione della Di Sant'Erasmo e ha deciso di tenersi lontano da lei e dalla Villa. Adelaide cercherà in tutti i modi di ricucire il loro strappo e tenterà di farsi perdonare. Non sarà però facile convincere il barista. Intanto Francesco, pronto a tutto per proteggere Maria, vorrà parlare faccia a faccia con Vito, per avere spiegazioni su quanto ha scoperto su di lui.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gemma dice sì a Roberto

Roberto ha proposto a Gemma di sposarlo. La Zanatta ha però preso tempo, illusa che tra lei e Marco possa esserci ancora qualcosa. Capito però di non avere più alcuna speranza con il Di Sant'Erasmo, la ragazza dirà di sì al Landi e sarà pronta a diventare sua moglie. Intanto Alfredo chiederà a Irene di aiutarlo a riportare la pace tra Salvo ed Elvira.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 27 al 31 marzo 2023

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.