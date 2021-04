Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 aprile 2021: Cosimo umilia Gabriella! Ecco cosa succede...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 29 aprile 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1 vedremo che Cosimo, in preda alla gelosia, umilierà Gabriella davanti a tutto il Circolo!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 29 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Irene ha trovato un modo per “liberarsi” di Rocco e dalla sua insistente corte. La Cipriani userà a suo vantaggio la gelosia del giovane Amato nei confronti di Maria. Giuseppe intanto ha promesso di ripagare il debito e ha deciso di lavorare di notte nel laboratorio di pasticceria. Armando e Agnese approfittano di questa decisione per stare un po' insieme. I due sembrano aver ritrovato una grande armonia. Gabriella ha invece ritirato il premio come miglior stilista dell'anno ma la serata al Circolo prende una piega drammatica. Cosimo, vedendo la confidenza e la complicità tra sua moglie e Salvatore, umilia la Rossi con una scenata di gelosia in pubblico. La ragazza è sconvolta. Suo marito ha ormai perso la testa!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene ha un piano per “liberarsi” di Rocco

Tra Rocco e Irene è scoppiata la passione ma il bacio che i due si sono scambiati ha allontanato definitivamente la Cipriani dal magazziniere. La Venere sembra proprio non essere davvero interessata all'Amato e sta facendo di tutto per “liberarsi” di lui e della sua corte insistente. E l'arrivo di Alfredo Perico, il meccanico delle bici chiamato da Armando, capita a fagiolo! Il nuovo arrivato si è immediatamente invaghito di Maria e ha cominciato a farle delle poco velate avances. Rocco potrebbe dire addio alla Puglisi ma non intende certo lasciare che le cose vadano così e che il suo rivale conquisti il suo cuore. L'Amato è gelosissimo della sua compaesana e tradisce un certo affetto nei suoi confronti. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il destino dei ragazzi si complicherà. Maria è infatti destinata a scoprire il segreto di Irene e a sfruttare anche lei il suo fascino per “punire” Rocco!

Cosimo umilia Gabriella! Ecco cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 aprile 2021

Cosimo ha abbandonato Gabriella. Nonostante il Bergamini abbia accettato di accompagnare la moglie a ritirare il premio della Camera Nazionale della Moda, sembra che la sua vendetta contro Umberto venga prima di ogni cosa... anche della sua famiglia. Cosimo ha perso la testa dietro alle accuse contro Guarnieri e purtroppo a farne le spese sarà la bella stilista. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che le cose precipiteranno durante il gala organizzato dal Circolo per la premiazione di Gabriella. Durante la serata, la Rossi incontrerà Salvatore – arrivato in sala per consegnare i dolci della sua pasticceria, ordinati per l'occasione. Cosimo, rendendosi conto della confidenza e della complicità tra l'Amato e la sua consorte, perderà completamente il controllo. Preso dalla gelosia e da una cieca rabbia, umilierà Gabriella davanti a tutti. Uno spettacolo che lascerà di stucco tutti i presenti e che potrebbe segnare – ora davvero – la fine del loro matrimonio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Armando e Agnese ritrovano l'amore

Giuseppe ha rivelato il suo terribile segreto. L'Amato non ha i soldi per ripagare il debito contratto con suo figlio e ha continuato a combinare guai insieme a Girolamo. Salvatore è sconvolto – ma non troppo stupito – dalla confessione di suo padre e non si oppone alla decisione di quest'ultimo di lavorare di notte nel laboratorio di pasticceria per racimolare la somma che gli serve. Anche Agnese non sa più come salvare il suo matrimonio e forse ora, con quello che ha scoperto, neanche vuole. L'assenza notturna di suo marito, le permette di ricucire il suo rapporto con Armando. I due riescono finalmente a passare del tempo insieme e forse stavolta la loro storia d'amore potrebbe avere un lieto fine.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.