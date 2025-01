Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 gennaio 2025: Irene è terrorizzata, Clara vuole andarsene!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 28 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Irene sarà spaventata che Clara se ne vada e cercherà di fermarla. Ci riuscirà?

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 28 gennaio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Irene si lancerà in una corsa contro il tempo. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Cipriani dovrà trovare presto un modo per farsi perdonare da Clara, prima che la ragazza – delusa da lei e Alfredo – lasci Il Paradiso delle Signore e Milano. La capocommessa proverà a far cambiare idea alla sua amica, rivolgendosi persino a Don Saverio. Ma riuscirà a farsi ascoltare dalla Boscolo? Adelaide continuerà a non dire a Marcello il vero motivo per cui deve partire. La contessa vorrà tenere segreta la sua malattia e non vorrà preoccupare il suo innamorato. Elvira informerà i suoi superiori della sua gravidanza e anticiperà loro di doversi presto assentare mentre Tancredi rinnoverà a Rosa la sua proposta di lavoro ma la Venere sarà molto dubbiosa. Mimmo, per un caso completamente fortuito, mostrerà a Milva un ritratto realizzato da Agata e la donna vorrà incontrare la Puglisi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 gennaio 2025: Irene tenta di fermare Clara

Clara è delusa da Alfredo e Irene e non riesce a perdonare i due ragazzi per averle tenuto nascosto il loro accordo. La giovane crede che tra loro ci sia del tenero e che sia per questo che non le hanno voluto dire nulla. Perico cercherà di avere un faccia a faccia con la sua amata per spiegarle tutto e per rivelarle cosa davvero aveva intenzione di fare ma fallirà; lei sarà determinata a non stare ad ascoltare né lui né la Cipriani. La capocommessa sarà molto spaventata di aver fatto un danno irreparabile e di aver causato dolore alla sua amica, che purtroppo per lei ha trovato la sua lettera. Dopo aver scoperto da Roberto che Clara vuole licenziarsi e lasciare Milano, cercherà di fermarla e chiederà aiuto persino a Don Saverio. Ma riuscirà a impedire che la ciclista se ne vada davvero?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide continua a mentire a Marcello

Adelaide è malata e deve lasciare Milano. La Contessa ha deciso di non dire nulla a Marcello e nemmeno a sua figlia e sua nipote, per non destare preoccupazioni in loro. Il segreto dovrà rimanere tale anche quando sarà a Londra, lontano da tutti e pronta a curarsi. Ma questa verità non detta comincerà a diventare un problema senza che la nobile se ne accorga. Barbieri sarà molto preoccupato per la sua amata e soprattutto terrà d’occhio Umberto, ultimamente un po’ troppo vicino alla donna che lui ama. Ma le bugie, anche se dette a fin di bene, hanno sempre le gambe corte e presto tutto verrà a galla e provocherà grande dolore. Intanto Elvira rivelerà a Marcello e Roberto di essere incinta.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Milva stregata dal talento di Agata

Tancredi tornerà alla carica con Rosa. Il Di Sant’Erasmo rinnoverà la sua proposta di lavoro alla Venere ma lei, stavolta, non sembrerà essere poi così contenta. La giornalista del Paradiso non vuole certo farsi ingannare dal cugino di Odile, che lei sa essere un uomo spregevole e arrivista. Per questo, nonostante le sue lusinghe, non si lascerà irretire dalle sue parole. Intanto Mimmo mostrerà alla cantante Milva, per pure caso, un ritratto di Agata. L’artista ne rimarrà stregata e vorrà incontrare la ragazza artefice di un disegno così bello.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.