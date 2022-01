Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 gennaio 2022: Adelaide ha le ora contate. Tina rivede Sandro!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 28 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai 1: Adelaide è stata chiamata in tribunale. La Contessa dovrà presentarsi molto presto davanti a un magistrato ed ha paura. Per questo sarò costretta a prendere una decisione totalmente inaspettata. Salvo intanto cerca di comprare la casa dove abita Irene, desideroso di andare a vivere insieme ad Anna ma la Imbriani non sa niente dei suoi progetti per loro. Sandro, chiamato da Agnese, arriva a Milano e si trova faccia a faccia con Tina. Gemma vede Veronica soffrire e prende in mano la situazione. La giovane Zanatta scrive una lettera infuocata a Gloria. Cosa ci sarà scritto?

Adelaide è in pericolo! Dopo diversi mesi a temere il peggio, per la Contessa è arrivato il momento tanto temuto: la convocazione in tribunale a causa della morte sospetta di Achille Ravasi. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Di Sant'Erasmo vivrà con molta tensione i giorni che la separano dall'interrogatorio davanti al giudice e che - dopo l'interrogatorio - sarà costretta a prendere una decisione inaspettata, quella di fuggire! Come vi avevamo anticipato qualche tempo fa, Adelaide deciderà di lasciare Milano ma verrà ricercata dall'Interpol. Cosa succederà alla nostra contessa? Riuscirà a liberarsi dalle pesanti accuse che potrebbero abbattersi su di lei?

Agnese ha chiamato Sandro e lo ha pregato di raggiungere Milano il più in fretta possibile. La sarta vuole a tutti i costi fermare la relazione tra Tina e Vittorio, convinta che per sua figlia questo rapporto diventi un'ulteriore fonte di dolore. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Sandro accoglierà le richieste di sua suocera e si presenterà a casa Amato, pronto a riprendersi sua moglie. Tina e il Recalcati si troveranno faccia a faccia dopo diversi mesi ma come si metterà tra loro? La verità sulla fine del loro matrimonio verrà a galla e Vittorio come reagirà nel doversi nuovamente confrontare con un rivale in amore?

Gemma ha scoperto la verità su Gloria. La ragazza è sconvolta e non riesce a perdonare Ezio per aver ingannato sia lei che, soprattutto, sua mamma. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Zanatta, vedendo Veronica soffrire, non riuscirà più a trattenersi. Decisa a mettere le cose in chiaro con la Moreau e a farle sapere di essere a conoscenza della sua vera identità, Gemma scriverà una lettera infuocata alla capocommessa. Come reagirà Gloria all'arrivo della missiva? Intanto Salvatore continuerà a voler acquistare la casa dove abita Irene. Il ragazzo vuole creare un nido d'amore per lui e Anna ma non informerà ancora la Imbriani dei suoi progetti.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.