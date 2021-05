Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 maggio 2021: Rocco ha una soluzione per sposare Maria, la "fuitina"!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 27 maggio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Rocco ha trovato una soluzione per sposare Maria anche senza il consenso del padre.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 27 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Vittorio e Marta hanno passato una notte di passione insieme. Purtroppo però la Guarnieri ha deciso di partire comunque e nonostante quello che è appena accaduto, i due sono destinati a separarsi. Rocco intanto ha trovato una soluzione per sposare Maria comunque, anche senza il consenso del padre. Il ragazzo vuole ricorrere alla “fuitina”. Cosimo comunica alla madre che presto si trasferiranno a Parigi ma Gabriella non gli ha ancora confermato il suo consenso mentre Ludovica e Marcello scoprono i piani di Fiorenza e sono pronti a metterla fuori gioco.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Marta la passione non basta!

Marta ha deciso di accettare la proposta di lavoro della Sterling ed è pronta a lasciare Milano e Vittorio. La ragazza ha organizzato un pranzo in famiglia per salutare tutti e durante la serata, è scoppiata di nuovo la passione con il suo amato marito. Il Conti e sua moglie hanno passato la notte insieme ma questo non basta a ribaltare la situazione. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Marta non cambierà idea e continuerà a perseguire la sua decisione di rifarsi una vita a New York. Prima di lasciare l'Italia, la ragazza si impegnerà a scrivere una lettera d'addio per tutti e sarà Gabriella a doverla leggere, quando lei sarà già via.

Rocco ha una soluzione per sposare Maria, la “fuitina”. Ecco cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 maggio 2021

Maria ha chiesto aiuto a Giuseppe nella speranza che l'Amato convincesse suo padre a lasciarla sposare senza alcun ultimatum. Ogni tentativo si è rivelato però vano. Giuseppe è infatti in combutta con il signor Puglisi e anzi è stato proprio lui a suggerirgli di far tornare a casa la figlia e il suo futuro genero. Come se non bastasse, Rocco ha scoperto tutto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il giovane magazziniere, preoccupato da questa situazione, si ingegnerà per trovare una soluzione. Capito di non poter convincere il suo futuro suocero, Rocco penserà di ricorrere a un antico stratagemma: la “fuitina”! Ma un imprevisto gli metterà i bastoni tra le ruote.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica e Marcello scoprono i piani di Fiorenza

Fiorenza spia Ludovica. La Gramini ha messo a punto un piano diabolico per svergognare e annientare – allontanandola dal Circolo – la sua giovane rivale. Scoperto che la ragazza ha intessuto una relazione con Marcello, ex galeotto, barista e quindi povero e poco raccomandabile, la cugina di Dante ha assoldato un giornalista di gossip per far seguire i ragazzi e per scrivere su di loro un piccante articolo diffamatorio. Ma le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il fato è a favore del Barbieri e della Brancia. I due scopriranno infatti di essere seguiti e saranno pronti a mandare a monte tutti i progetti dell'ex direttrice. Intanto Cosimo conferma a sua madre che si trasferiranno a Parigi. Gabriella non ha però ancora confermato alcuna sua decisione e questo potrebbe creare non pochi problemi alla loro coppia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.