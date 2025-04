Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 aprile 2025: Irene sospetta di Rita. La verità è vicina!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 24 aprile 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo Irene pronta a scoprire la verità su Rita Marengo. Intanto Mimmo deciderà di essere sincero con suo padre ma la reazione di Carmelo Burgio sarà terribile.

Irene non riuscirà a togliersi dalla mente i suoi dubbi su Rita. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 24 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la Cipriani informerà Roberto e Marcello di quanto scoperto sulla Marengo. Successivamente, dopo un incontro con Lucia Giorgi, la capocommessa si insospettirà ancora di più così come Barbieri, che penserà che l’ex Venere possa essere la talpa che ha messo nei guai il Paradiso. Intanto Matteo chiederà a Odile spiegazioni sul suo rapporto con Guido e tra i due ragazzi le cose appariranno sempre complicate e confuse. Marta e Anita avranno modo di chiararsi e dopo essersi parlate a cuore aperto faranno pace. Concetta spingerà Botteri a fare un passo avanti con Delia mentre Mimmo deciderà di essere sincero con suo padre Carmelo prima che lui lasci la città. Burgio senior non la prenderà per nulla bene.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 aprile 2025: Irene indaga su Rita

Le Veneri hanno scoperto che Rita non lavora per Alitalia, da cui la ragazza aveva riferito di essere stata assunta, prima di lasciare Il Paradiso. Irene ha cominciato a sospettare che la giovane abbia mentito sin dall’inizio. La Cipriani informerà Roberto e Marcello di quanto scoperto ma sarà l’incontro con Lucia Giorgi della GMM a scatenare in lei grandi dubbi. La capocommessa spererà di sbagliarsi ma crederà che l’ex Venere possa essere colei che ha rubato i disegni di Botteri e ha permesso alla Galleria di plagiare la nuova collezione dello stilista. Gli indizi deporranno tutti a sfavore della Marengo e pure Marcello penserà che Rita li abbia traditi.

Il Paradiso delle Signore: Mimmo confessa tutta la verità a suo padre

Botteri racconterà a Concetta tutti i suoi dubbi e le rivelerà di aver paura che la sua relazione con Delia non possa decollare. La Puglisi lo spingerà a non arrendersi e a non perdere l’occasione di essere felice. Intanto Matteo chiederà a Odile quale sia la natura del suo rapporto con Giulio e tra i due continuerà a esserci incertezza e confusione. Carmelo Burgio informerà suo figlio di voler tornare in Sicilia e Mimmo deciderà di essere sincero con il padre. Il ragazzo gli rivelerà della sua sospensione e la reazione dell’amico di Ciro sarà terribile: Carmelo intimerà al figlio di tornare immediatamente a casa.

Marta e Anita fanno pace nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Marta ha rivelato il suo segreto a Enrico. La Guarnieri ha voluto essere sincera sino alla fine con il suo nuovo compagno e ha deciso di confessargli di non poter avere figli. La ragazza soffre molto per non poter diventare madre e in cuor suo spera di poterlo essere per la piccola Anita. Peccato che la bambina, negli ultimi tempi, la tratti con disprezzo a causa delle decisioni che suo padre ha preso. Marta e la piccola avranno modo di chiarirsi, di parlarsi a cuore aperto e di recuperare il loro rapporto. Sarà un momento bellissimo per la figlia di Umberto ma anche per Enrico, innamorato di Marta e pronto a starle accanto per sempre.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.