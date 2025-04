Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 aprile 2025: Marta rivela a Enrico il suo doloroso segreto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 aprile 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Marta confesserà a Enrico il suo doloroso segreto mentre Irene e le Veneri scopriranno che Rita non è stata assunta da Alitalia.

Verità e scoperte dolorose saranno al centro del nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni della puntata della Soap, in onda il 22 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che Marta confesserà a Enrico il suo segreto. La Guarnieri rivelerà al suo amato di non poter avere figli. Intanto Elvira sarà sempre più stanca per via della sua gravidanza e Salvo sarà preoccupato per lei. Carmelo andrà a trovare Mimmo in commissariato e il ragazzo, grazie alla complicità di un collega, riuscirà a nascondere al padre la sua sospensione dal servizio. Le Veneri scopriranno che Rita non è mai stata assunta da Alitalia e in loro si farà largo il tarlo del sospetto. Botteri non è riuscito a passare la Pasquetta con Delia e comincerà a pensare di non poter frequentare la Venere.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 aprile 2025: Marta confessa a Enrico il suo segreto

Enrico ha deciso di rimanere a Milano e questa scelta, presa per amore, ha messo Marta in difficoltà. La Guarnieri sta combattendo con l’astio di Anita, che non ha sopportato di aver dovuto rinunciare a partire con suo padre e sua zia per gli Stati Uniti. La piccola si sta comportando in modo freddo con la figlia di Umberto e lei ne sta soffrendo moltissimo. Marta si troverà ad affrontare un’altra questione spinosa. Troverà il coraggio di confessare a Proietti il suo grande segreto. La giovane gli rivelerà di non poter avere figli e gli racconterà di aver provato a diventare madre al tempo del suo matrimonio con Vittorio e di aver scoperto allora questa terribile verità, che le ha dato un grande dolore.

Un terribile sospetto preoccupa le Veneri nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Le Veneri hanno salutato Rita con il magone. La Marengo ha lasciato Il Paradiso delle Signore rivelando loro di aver ottenuto un posto in Alitalia ma la verità è ben altra e purtroppo anche le ragazze lo scopriranno molto presto. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 aprile 2025 Irene e le commesse scopriranno che Rita non è stata assunta dalla compagnia aerea e cominceranno a pensare di essere state ingannate. Intanto Carmelo andrà a trovare Mimmo in commissariato e il ragazzo, grazie alla complicità del suo collega, riuscirà a nascondere al padre la verità sulla sua sospensione.

Il Paradiso delle Signore: Botteri si tira di nuovo indietro?

Elvira sarà sempre più stanca per via della sua gravidanza e la cosa preoccuperà Salvo, che comincerà a pensare che sua moglie debba allontanarsi dal Paradiso. Botteri sarà molto dispiaciuto di non aver potuto passare la Pasquetta insieme a Delia e questo evento gli farà pensare che la loro frequentazione possa non funzionare. Concetta dovrà intervenire un’altra volta per aiutare la dolce Delia e lo stilista a non allontanarsi. Riuscirà la mamma di Agata a convincere Gianlorenzo a non gettare la spugna proprio ora che è a un passo dalla felicità a lungo cercata?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.