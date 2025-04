Il Paradiso delle Signore, Stop anche oggi 23 aprile 2025

Anticipazioni TV

Salta l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore in onda oggi, 23 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore non va in onda neanche oggi, mercoledì 23 aprile 2025. Un cambio di programmazione dell’ultimo momento, che ha visto la Soap sostituita dallo Uno Speciale Camera per commemorare Papa Francesco. La diretta è cominciata alle ore 16.00, subito dopo La Volta Buona di Caterina Balivo e annunciato proprio da lei negli ultimi minuti della sua trasmissione.

Il Paradiso delle Signore: tre giorni di Stop per la Soap di Rai1

È una settimana veramente strana per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore, che anche oggi devono rinunciare all’appuntamento con la Soap. Sino a poche ore fa, sulla guida Rai era riportata correttamente la puntata 153 che avrebbe dovuto riportarci a casa di Marta, pronta a rivelare il suo segreto a Enrico. Ve ne avevamo dato annuncio ieri con la trama completa dell’episodio, che probabilmente verrà recuperato domani, dopo tre giorni di Stop, uno previsto da settimane e due arrivati inaspettatamente dopo la morte di Papa Francesco.

Il Paradiso delle Signore: quando verranno recuperate le puntate della Soap?

Il Paradiso delle Signore sta per concludersi. L’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 2 maggio 2025 ma usiamo il condizionale visto i cambi di programmazione a cui stiamo assistendo in questi giorni. Secondo quanto rivelato da Roberto Farnesi, in una sua storia su Instagram, la puntata saltata il 22 aprile 2025, avrebbe dovuto essere recuperata il 25 aprile 2025, giorno in cui la Soap non avrebbe dovuto andare in onda. Un cambiamento necessario per permettere la conclusione nei tempi giusti ma che ora, con una nuova modifica del palinsesto, non abbiamo purtroppo certezza di quando e come sarà trasmessa.

Possibile che l’episodio 153 non venga mai recuperato, quello in cui Marta rivelerà a Enrico il suo segreto, ovvero di non poter avere figli, oppure venerdì 25 aprile 2025 avremo un doppio appuntamento che sistemerà la programmazione? Vi terremo aggiornati.

