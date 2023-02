Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 febbraio 2023: Roberto mette in guardia Gemma da Carlos

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Roberto consiglierà a Gemma di andarci cauta con Carlos mentre Umberto, infastidito dal feeling tra Marcello e Adelaide, non vedrà l'ora di pungolare Mattia Costa.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 febbraio 2023 alcune verità potrebbero distruggere due personaggi della Soap. Le Anticipazioni dell'episodio che andrà in onda alle ore 16.05 su Rai1, ci rivelano che Roberto sarà molto in ansia per Gemma. Il Landi ha scoperto che Carlos non è stato del tutto sincero con la ragazza e desideroso di non vederla soffrire un'altra volta per amore, cercherà di metterla in guardia. Gemma però non lo vorrà stare a sentire e uscirà comunque con il suo amico. Intanto Ezio continuerà a essere tormentato da quanto accaduto con Gloria e si renderà conto di non poter continuare a mentire a Veronica e a lasciare la Moreau senza una risposta alle sue domande. La capo commessa vorrà infatti capire quali siano i veri sentimenti del suo ex e provata dalla situazione, si confiderà con Armando. Intanto Umberto, infastidito dalla sempre più evidente affinità tra Marcello e Adelaide, sarà pronto a distruggere il Barbieri, prendendo di mira il suo amico Mattia Costa.

Roberto mette in guardia Gemma da Carlos: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 21 febbraio 2023

Gemma ha cominciato a frequentare assiduamente Carlos, con cui si è lasciata andare a un bacio appassionato. Purtroppo però il ragazzo sembra nascondere qualcosa e la sua relazione con la Venere potrebbe subirne le conseguenze. Roberto ha scoperto da Mario qualche informazione preoccupante sull'amico della Zanatta e in ansia per lei, cercherà di metterla in guardia. Gemma però sembrerà sorda alle parole del Landi e accetterà di uscire ancora una volta con Carlos. La serata però non andrà come previsto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gloria, delusa da Ezio, si confida con Armando

Ezio è confuso. Dopo la notte di passione passata con Gloria, tutte le sue certezze sono crollate e ora non sa proprio come comportarsi né con Veronica, ancora all'oscuro di tutto, né con la Moreau. Il Colombo vorrebbe trovare una soluzione al più presto e vorrebbe anzi dovrebbe rispondere alle giuste domande che Gloria gli ha posto, dopo quanto successo. La capo commessa vorrebbe sapere cosa intende fare il suo ex e quali sentimenti provi davvero per lei. Delusa dal non aver ancora ricevuto risposta, troverà conforto in Armando, a cui confiderà tutti i suoi turbamenti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto pronto a vendicarsi di Marcello

Umberto e Ferdinando si sono convinti che Mattia Costa possa essere molto utile alla loro causa, quella di distruggere Marcello. Il vecchio amico o meglio compagno di carcere del Barbieri, potrebbe essere la leva giusta per costringere il barista ad allontanarsi dal Circolo. Guarnieri non vede l'ora che succeda e non può che essere infastidito dall'atteggiamento sin troppo intimo che il ragazzo ha con Adelaide. Tra la Contessa e il suo protetto il feeling cresce giorno dopo giorno e la cosa è ben visibile. I due poi, proprio per infastidire Umberto e Flora, calcano volutamente la mano sulla loro speciale alleanza.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 febbraio 2023

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.