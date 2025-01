Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 gennaio 2025: Enrico è sconvolto. Anita è scappata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo Enrico sconvolto dalla fuga di Anita e da un ritorno preoccupante dal suo passato.

Ci aspetta una nuova settimana in compagnia de Il Paradiso delle Signore. Nella puntata in onda il 13 gennaio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Enrico sarà raggiunto da una notizia sconvolgente. Anita è scappata dal convento e di lei si sono perse le tracce. A peggiorare la situazione ci si metterà una misteriosa donna, tornata nella sua vita dal passato. Intanto Roberto vorrà partecipare alla campagna del Ministero della Salute, in favore del vaccino contro la poliomielite e Rosa penserà di scriverci un articolo. Alfredo sarà molto felice per il successo del suo cambio mentre Irene scoprirà di non poter procedere con il ricorso per farsi annullare il debito con il fisco.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 gennaio 2025: Enrico preoccupato per la scomparsa di Anita

Enrico ha perso le speranze e sembra che il destino abbia in serbo per lui altri guai. Il medico-magazziniere vorrebbe poter cominciare un nuovo e felice futuro ma purtroppo le cose non si stanno mettendo bene. Il magistrato Massi gli ha dato brutte notizie e purtroppo anche dal collegio di Anita arriveranno preoccupanti novità. La direttrice lo informerà che sua figlia è fuggita e di lei purtroppo si sono perse le tracce. Enrico andrà nel panico e come se non bastasse tornerà dal suo passato una misteriosa donna, che lo renderà ancora più nervoso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Roberto e Rosa impegnati nella campagna contro la poliomielite

Al Paradiso si comincerà a parlare della campagna del Ministero della Salute in favore del vaccino contro la poliomielite. Roberto deciderà di partecipare attivamente, promuovendo l’evento nel suo grande magazzino. Rosa invece penserà di scriverci un articolo, in modo da sensibilizzare i clienti del grande magazzino. I due si impegneranno moltissimo affinché questa iniziativa venga conosciuta e apprezzata.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Irene nei guai sino al collo

Per Irene si mette proprio male. La Cipriani ha avuto un secondo incontro con l’esattore del Fisco e ha sperato fino all’ultimo di poter fare ricorso e quindi di non pagare l’esoso debito. Purtroppo per lei, sarà costretta a procedere con il pagamento, il prima possibile. Ma dove riuscirà a trovare una somma così alta? Intanto Alfredo sarà molto felice che il suo cambio stia avendo così tanto successo. Sarà lui a dare una mano, economicamente, alla capocommessa?

