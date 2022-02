Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1° marzo 2022: Maria distrutta! La verità su Rocco viene a galla

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'1° marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Umberto ha ceduto ai ricatti di Dante e dopo aver preso accordi con il Romagnoli circa la segretezza da mantenere sia con Vittorio che con Adelaide, mente spudoratamente alla cognata rivelandole di aver problemi con la banca Guarnieri. Maria scopre che Rocco l'ha tradita. La ragazza è molto delusa e si infuria contro le sue amiche e Agnese, per averle nascosto la verità. Flora è molto gelosa di Umberto e Adelaide ma deve farsi da parte mentre Ludovica accetta di entrare in società con Torrebruna, nonostante le perplessità della contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto mente ad Adelaide

Umberto ha ceduto ai ricatti di Dante e ora è completamente ko! Il Commendatore è costretto a consegnare al Romagnoli le sue quote del Paradiso e a farsi da parte. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Guarnieri detterà però alcune condizioni al suo nemico. Adelaide non dovrà sapere la verità sul loro accordo e nessuno dei due dovrà dirle nulla. La Contessa, come era ovvio, non riuscirà a capacitarsi delle scelte del suo amato cognato ma Umberto le assicurerà di aver fatto la giusta scelta e le rivelerà – mentendo – di avere alcuni problemi con la banca Guarnieri. Per il momento la Di Sant'Erasmo crederà alle sue parole ma sino a quando?

Maria distrutta! La verità su Rocco viene a galla ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1° marzo 2022

Rocco si è innamorato di un'altra e ha tradito la povera Maria. Agnese ha purtroppo scoperto cosa ha combinato il suo incauto nipotino e non intende, almeno per ora, dire nulla alla Puglisi. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che tutti i nodi verranno al pettine. Maria scoprirà – e in modo molto brusco – che il suo futuro marito non le è stato fedele e che, in questi mesi, ha continuato a ingannarla. Ma a ferirla ancora di più sarà lo scoprire che le sue amiche, Stefania, Irene e Dora – e persino Agnese – glielo hanno tenuto nascosto. La ragazza sarà molto delusa e potrebbe prendere una terribile decisione. Intanto Flora non riuscirà a nascondere di essere molto gelosa di Umberto. La ragazza però dovrà farsi da parte.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica socia di Ferdinando

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Ludovica accetterà di diventare socia di Ferdinando. Il Torrebruna è riuscito a convincere la ragazza a entrare in società con lui. La Brancia non può certo sapere che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Dante e Fiorenza, decisi a creare problemi sia alla contessina che – e soprattutto – ad Adelaide. Ferdinando sembra però realmente interessato a Ludovica. Sin dal suo arrivo a Milano, il ragazzo è rimasto affascinato dalla figlia di Flavia e non ha mai nascosto di voler approfondire la loro conoscenza. Ma se Ludovica sembrerà convinta di voler proseguire il suo rapporto lavorativo con il suo nuovo socio, Adelaide – ben più lungimirante – storcerà il naso. Per lei qualcosa non torna.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.