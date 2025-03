Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Odile e Matteo partono insieme per Bologna!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1. Odile e Matteo Portelli partono insieme per Bologna, ecco perché.

Colpo di scena nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni delle trame della soap in onda su Rai 1, infatti, ci rivelano che Matteo Portelli chiederà ad Odile di partire con lui per Bologna. Ecco tutti i dettagli.

Mirella chiede un favore a Matteo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Mirella scoprirà con gioia che il figlio Michelino ha vinto le selezioni per lo Zecchino d’Oro ma la serata dedicata al famoso coro, purtroppo, coincide con un impegno che non può derogare e non può accompagnarlo a malincuore. Così, sapendo quanto anche Matteo Portelli abbia contribuito al risultato positivo per la selezione del figlio, Mirella chiede al contabile del Paradiso se può accompagnarlo al suo posto. Matteo è finalmente tornato a sorridere dopo quanto successo negli ultimi mesi, tra la verità sul caso Hofer che è emersa e ha compromesso i rapporti con il fratellastro Marcello Barbieri, poi ha visto finire la sua storia d’amore con Maria Puglisi ad un passo dal matrimonio e infine l’incidente che ha rischiato di compromettere la sua salute. Dunque, volendo aiutare la Venere e il bambino, Portelli non ci riflette due volte ma pone una condizione inaspettata. Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni sulle nuove puntate della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Matteo vuole partire con Odile

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, Mirella chiede a Matteo Portelli di sostituirla e accompagnare il figlio Michelino a Bologna dove ci sarà la serata dedicata allo Zecchino d’Oro. Matteo accetta subito di buon grado, anche perché è fiero del bambino che è riuscito a passare le selezioni anche grazie alla canzone che lui stesso ha scritto a quattro mani insieme a Odile. E proprio alla figlia della contessa Adelaide, la cui salute peggiora di giorno in girono, Matteo pensa quando deve organizzare il viaggio, chiedendo ad Odile di accompagnarlo. A quanto pare, dopo aver capito che qualcosa non va nonostante il tentativo di Umberto Guarnieri di tacere le reali condizioni della madre, Odile accetterà di buon grado la proposta pronta a divertirsi nella nuova città che non ha ancora mia visitato e sostenere il piccolo Michelino. Ma cosa accadrà tra i due durante il viaggio? Ecco le ipotesi più probabili.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Odile e Matteo si baciano?

Grazie alle Anticipazioni delle trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, sappiamo che Odile e Matteo partiranno molto presto per Bologna insieme, per accompagnare Michelino ovvero il figlio di Mirella all’evento dello Zecchino d’Oro. Puntata dopo puntata, è chiaro che tra Odile e Matteo è nato un rapporto molto particolare di amicizia ma anche di interesse reciproco, nonostante il bel contabile stia ancora guarendo dalla ferita inflitta dall’addio di Maria Puglisi. Insomma, Odile è innamorata e Matteo non la ricambia? Non è chiaro ovviamente al momento ma possiamo fare qualche ipotesi sulla direzione che prenderà la soap di Rai 1 per questa possibile coppia. Durante il viaggio, Odile e Matteo potrebbero passare tanto tempo da soli insieme e capire di provare un sentimento, arrivando a baciarsi e suggellare la loro unione. Ma, al contrario, potrebbe anche succedere che tra loro scoppi qualche sorta di discussione che li porterà poi, una volta tornati a Milano, ad allontanarsi di colpo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.