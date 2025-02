Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: la salute di Adelaide peggiora, Umberto corre a Londra

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Adelaide scopre che le cure non stanno funzionando mentre Umberto parte per Londra per cercarla. Ecco tutte le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Brutte notizie per Adelaide di Sant’Erasmo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9, presto in onda su Rai 1. Le Anticipazioni della soap, infatti, ci rivelano che la Contessa scoprirà che le cure non fanno effetto e deciderà di interrompere ogni comunicazione, allertando Umberto Guarnieri che partirà immediatamente per Londra per trovarla. Ecco tutti i dettagli sulle trame.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto e poi leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in arrivo su Rai1.

Anticipazioni: Adelaide peggiora. Umberto corre da lei a Londra!

La salute di Adelaide peggiora nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9

Cosa accadrà nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore? Le Anticipazioni sulla soap ci rivelano che Adelaide di Sant’Erasmo riceverà brutte notizie sul suo stato di salute. Dopo aver lasciato Milano in fretta e furia inventando una scusa con Marcello Barbieri, che soffre molto la sua assenza, e pregando Umberto Guarnieri di non rivelare a nessuno dei suoi problemi di salute, Adelaide sperava che a Londra potesse ricevere cure con effetto immediato e beneficio, ma le cure nel suo caso purtroppo non hanno effetto. Così, per non dover mentire ulteriormente, la Contessa decide di interrompere ogni comunicazione, eccezione fatta per la figlia Odile alla quale fa una chiamata. Mentre la ragazza si accorge che la madre è molto debole, Umberto è sempre più allarmato e prende una decisione. Il Commendatore corre a Londra per cercare Adelaide e chiedere notizie certe, ma purtroppo il suo viaggio non va come sperato. Ecco i dettagli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Umberto preoccupato per la Contessa

Dopo aver scoperto che Adelaide ha chiamato Odile e che la ragazza ha trovato la madre molto debole, non ricevendo più notizie di lei da diverso tempo, Umberto Guarnieri prende la decisone di lasciare Milano e partire immediatamente per Londra ma non riesco a trovare la Contessa. Lei ha deciso di tenere tutto segreto e quindi sa come nascondersi quando vuole. Nel frattempo, anche Marta inizia ad essere allarmata dalla prolungata assenza di Adelaide e chiede spiegazioni al padre, che è costretto a mentirle per poi rivolgersi a Enrico. Il Commendatore vuole un consulto medico dal nuovo fidanzato della figlia che gli promette di non fare parola con nessuno delle sue confidenze, nonostante questo lo metta in una posizione scomoda con Marta, che fa continuamente domande. Ma c’è anche un’altra persona che soffre particolarmente della situazione, ed è Marcello Barbieri. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Marcello sente la manza della Contessa

Mentre Adelaide ha lasciato Milano certa di voler nascondere la sua reale condizione di salute che purtroppo, come scopriremo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, non sta migliorando, Marcello Barbieri è sempre più preoccupato per lei. Quando riceve un’importante riconoscimento dallo Stato, infatti, Marcello si rifiuta di festeggiare perché si sente davvero giù di morale e interviene il fratellastro Matteo Portelli per convincerlo a festeggiare organizzandogli un party a sorpresa con i suoi amici. Marcello sta affrontando e digerendo anche il tradimento di Rosa, che ha deciso di lavorare per Tancredi e aiutarlo e riabilitare la sua immagine attraverso un’intervista, dunque è particolarmente giù di morale. Adelaide deciderà di rompere il suo silenzio molto presto? Le Anticipazioni ci rivelano che la Contessa lancerà un misterioso messaggio ma che non sarà indirizzato al suo fidanzato.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.