Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Flora tradisce Umberto, storia d'amore al capolinea!

Nelle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, il ruolo di Flora Gentile Ravasi sarà fondamentale per alcune dinamiche che metteranno a rischio i malvagi piani di Umberto Guarnieri. Sentendosi sempre più messa da parte e poco amata dal suo fidanzato, Flora tradirà il Commendatore portando a galla i suoi intrighi e facendo sfumare l’occasione di tornare a gestire il patrimonio della contessa Adelaide. Ecco tutte le Anticipazioni sulla soap.

Flora vuole aiutare Marcello nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8

Puntata dopo puntata, abbiamo visto Flora Gentile Ravasi e Umberto Guarnieri sempre più distanti. Il ritorno a Milano della contessa Adelaide e la sua liaison con Marcello Barbieri, infatti, hanno portato il Commendatore a tramare alle spalle del giovane socio del Paradiso per metterlo in cattiva luce agli occhi della di Sant’Erasmo e separare i due. Flora ha osservato tutte le macchinazioni di Umberto sempre più infelice, gelosa del rapporto tra il suo fidanzato e Adelaide e certa che lui provi ancora qualcosa di molto forte per la contessa che lo spinga ad agire sotto l’incantesimo fatale della gelosia. Ravasi ha provato a parlare con il suo compagno ma Umberto non ha voluto sapere ragioni, mentre si è piano piano avvicinata a Marcello il quale le ha confessato le sue sventure e l’ha resa partecipe del disastroso affare con Hofer, inconsapevole che il patto economico tra loro era frutto di una truffa architettata proprio dal Guarnieri. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8, Flora ascolterà Marcello e vorrà aiutarlo, anche al costo di tradire il suo compagno.

Il Paradiso delle Signore 8, Flora tradisce Umberto

Sebbene abbia provato in ogni modo a rendersi nuovamente visibile agli occhi di Umberto, per lui al momento c’è solo la vendetta nei confronti di Barbieri e la possibilità di essere nominato da Adelaide come nuovo amministratore delle sue enormi finanze. Flora è decisamente abbattuta dalla piega che ha preso la sua storia d’amore, da una parte gelosa del rapporto tra Umberto e Adelaide che sembra non volersi spezzare nonostante i precedenti poi idilliaci tra loro, dall’altra amareggiata dalla cattiveria del suo fidanzato e della truffa in cui ha coinvolto Marcello. Quest’ultimo, parlando proprio con la Ravasi, ha iniziato a sospettare che dietro l’affare Hofer ci fosse lo zampino di Guarnieri e quando Flora entra in possesso di alcune prove schiaccianti che mostrano il coinvolgimento del suo fidanzato nella truffa, dal momento che per Umberto lei è pressoché trasparente, la giovane decide di aiutare Barbieri tradendo così il suo compagno. Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Flora e Umberto al capolinea

Nelle nuove puntate della soap in onda su Rai 1, Flora arriverà a ragionare molto a fondo sulla sua relazione con Guarnieri e capirà che per lui non c’è spazio per l’amore, e che se vorrà rimanere al suo fianco lei dovrà accontentarsi di essere sempre messa in secondo piano. Flora consegna a Marcello e Adelaide le prove della colpevolezza di Umberto e la contessa si prepara a smascherarlo pubblicamente, rivedendo la sua scelta di dare proprio al Commendatore il via libera per amministrare i suoi beni. Nel frattempo, Flora prende la drastica decisione di interrompere la storia d’amore con Umberto, dal momento che lui sembra essere incapace di amare senza riserve e che, soprattutto, sembra essere ancora totalmente ossessionato da Adelaide. Come reagirà Guarnieri al tradimento e all’addio di Flora? Di certo non lascerà impunito il gesto della Ravasi, ma potrebbe anche darsi che questa situazione lo riporti con i piedi a terra e che comprenda quanto ha fatto soffrire la sua fidanzata che per lui era pronta a rinunciare a tutto.

