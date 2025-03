Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni, Matteo rischia di perdere Odile? Lei ha occhi solo per il nuovo arrivato

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1. Odile invaghita del produttore cinematografico Guido Castelli, Matteo rischia di perderla.

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore sarà sempre più evidente l’attaccamento emotivo tra Odile, la figlia di Adelaide di Sant’Erasmo, e Matteo Portelli. I due incontreranno il produttore cinematografico Guido Castelli ma questo porterà un problema, dal momento che Odile sembrerà particolarmente affascinata dall’uomo. Matteo sta per perderla? Scopriamo insieme le Anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Odile e Matteo sempre più uniti

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore ha portato una bella novità ovvero l’arrivo di Odile, la figlia della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, a Milano. Puntata dopo puntata, Odile è diventata un personaggio principale della soap in onda su Rai 1, stringendo un bel rapporto con Matteo Portelli. Dopo la fine della sua relazione con Maria Puglisi e il matrimonio annullato, il fratello di Marcello Barbieri ha vissuto un momento molto buio ed è stata proprio Odile ad aiutarlo e ridargli il sorriso. Per aiutare Mirella e il figlio Michelino, Odile e Matteo sono partiti per Bologna, assistendo all’esibizione del bambino allo Zecchino d’Oro con la canzone che proprio loro hanno scritto per l’occasione. Insomma, il rapporto di amicizia sembra essere sempre più stretto al punto che è chiaro che entrambi siano piuttosto attratti l’uno dall’altra, ma le Anticipazioni sulla soap di Rai 1 ci spiazzano: ecco perché.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Odile invaghita di Guido?

Le Anticipazioni delle nuove puntate della soap presto in onda su Rai 1 ci rivelano che Odile e Matteo saranno molto emozionati all’idea di incontrare il produttore cinematografico Guido Castelli, dopo aver lavorato insieme a nuova musica e nuovi progetti. L’incontro andrà meglio del previsto e Guido si mostrerà particolarmente interessato alla figlia della contessa, la quale non potrà non subire il suo fascino. Durante una cena organizzata a Villa Guarnieri, infatti, sarà Adelaide stessa ad accorgersi per prima degli sguardi che si scambiano Guido e Odile durante la serata, portandola a credere che sua figlia si sia invaghita del produttore cinematografico. Qualche giorno dopo, Odile va da Guido per parlare del contratto e il produttore le fa molte domande su Matteo, proprio per comprendere la natura del loro rapporto. Come reagirà Odile?

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Matteo perde Odile?

Quando Odile va a parlare con Guido del contratto, il produttore cinematografico si mostra particolarmente interessato al rapporto della ragazza con Matteo, e lei mette in chiaro le cose. Odile è interessata a Castelli, e questo appare evidente nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9, ma è anche vero che il rapporto con Portelli non può essere dimenticato in fretta, dato che la contessa ha una bella cotta per il fratello di Marcello. Le Anticipazioni ci rivelano che, contemporaneamente a questa svolta nella vita sentimentale di Odile, Barbieri chiederà a Matteo di rivelare cosa prova veramente per la ragazza e, scoperta la verità, lo inviterà a sbrigarsi nel confessarle i suoi sentimenti per non perderla per sempre. Come finirà tra loro?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.