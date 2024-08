Il Paradiso delle Signore 9, Anticipazioni: il Cast si arricchisce, ecco tutti i nuovi volti della Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme quale saranno le new entry della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Ecco le Anticipazioni dettagliate sul cast della soap di Rai 1.

Tanti nuovi protagonisti nella nona stagione de Il Paradiso delle Signore. L’amata soap di Rai 1 torna a partire dal 9 settembre 2024, ma nel frattempo scopriamo insieme chi saranno i volti che ci faranno appassionare, infuriare, commuovere e sorridere. Ecco le Anticipazioni sulle new entry di questa stagione.

Il Paradiso delle Signore 9, arriva Odile di Sant’Erasmo

Il personaggio di Odile è stato introdotto già nel corso dell’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore, andata in onda su Rai 1. Adelaide di Sant’Erasmo, infatti, ha nascosto a tutti compreso il vecchio amico e socio Umberto Guarnieri di essere in realtà madre di una giovane, tenuta nascosta da alcuni parenti in Svizzera a Ginevra. La necessità di rimettersi in contatto con la figlia e farsi perdonare per le sue scelte ha portato la contessa lontana dalla soap per diverse puntate, ma Adelaide è poi tornata in pianta stabile a Milano in tempo per scoprire gli intrighi di Guarnieri, e fare pace con Marcello Barbieri. Nella nuova stagione della soap, Odile farà i suo ingresso in città e si dimostrerà un personaggio caparbio e intelligente, proprio come la sua mamma. Sembra che la giovane 25enne sia in cerca nel suo posto nel mondo e rimarrà affascinata dalla lotta tra l’Atelier e la rivale Galleria Moda Milano, tanto che non è escluso che finisca per lavorare con i rivali della madre!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9, due nuovi protagonisti

Oltre all’ingresso in scena di Odile di Sant’Erasmo, le Anticipazioni sulla nona stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Botteri verrà messo in difficoltà dall’arrivo di Giulia Furlan. Si tratta di una giovane stilista molto talentosa, che prenderà lavoro presso Galleria Moda Milano e darà del filo da torcere allo stilista dell’Atelier, rimasto solo dopo l’addio di Maria Puglisi che si è trasferita a Parigi per lavoro. Spazio poi anche ad Enrico Brancaccio ovvero un carabiniere amico di Armando che inizierà a lavorare al Paradiso. Sembra che Enrico abbia dei segreti molto importanti, legati al suo passato, che cercherà in tutti i modi di tenere nascosti e che, quando saranno svelati, regaleranno al pubblico un epico colpo di scena. Ma non è finita qui, secondo le Anticipazioni infatti ci saranno altri personaggi da conoscere e apprezzare nelle nuove puntate della soap.

Novità tra le Veneri ne Il Paradiso delle Signore 9

Mentre Marcello Barbieri e il fratello Matteo Portelli troveranno il modo di confrontarsi su quanto accaduto a causa dell’accordo con Umberto Guarnieri, il clima dell’Atelier sarà in fermento grazie all’ingresso di una nuova Venere. Mirella Vanni, una 24enne abbandonata dall’uomo che l’aveva messa incinta, che ha dovuto subire anche l’allontanamento da parte della famiglia, si legherà molto a Marta Guarnieri. Quest’ultima, già nel corso dell’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore, aveva lottato per creare una casa famiglia ovvero un posto sicuro per giovani donne in difficoltà ed ecco che, conosciuta meglio Mirella e apprezzata la sua determinazione, Marta farà in modo di farla assumere al Paradiso come nuova Venere.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo 9 settembre 2024 con la nuova e nona stagione.