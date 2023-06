Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Tre new entry e brutte notizie per Vittorio nei prossimi episodi della Soaop

Anticipazioni TV

Novità in arrivo a Milano, nel grande magazzino diretto da Vittorio Conti. Nelle prossime puntata della Soap Un Posto al Sole assisteremo all'entrata di tre nuovi personaggi ma anche a qualche difficoltà che piegherà Vittorio e i suoi. Ma cosa succederà? Scopriamolo

È ormai cominciato il conto alla rovescia per l'arrivo dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore 8. La nuova stagione tornerà su Rai1 a metà settembre 2023 e ci promette novità molto interessanti, a partire dall'arrivo di tre nuovi personaggi. Dalle prime anticipazioni emerge anche che Vittorio non se la passerà benissimo e che dovrà far fronte ad alcuni problemi, sorti all'improvviso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tre new entry nel cast della Soap

Nelle prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, che vedremo in onda a settembre 2023, ci affezioneremo – sicuramente – a tre new entry. Nel cast è infatti previsto che vedremo dei volti nuovi, i cui personaggi non sono però ancora stati svelati. Le anticipazioni ci rivelano che a farci compagnia saranno:

Luca Ferrante : l'attore è già conosciuto nel mondo delle Soap , grazie alla sua partecipazione a Cento Vetrine e a Un Posto al Sole . Nelle vicende di Palazzo Palladini, Luca ha interpretato Lorenzo , il figlio perduto e poi ritrovato di Marina Giordano . Non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo ne Il Paradiso delle Signore ma possiamo ipotizzare che potrebbe prendere il posto di Vito, partito insieme a Maria per l'Australia oppure diventare un nuovo fedelissimo di Umberto e Tancredi e lavorare alla Galleria Moda Milano:

: l'attore è , grazie alla sua e a . Nelle vicende di Palazzo Palladini, , il . Non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo ne Il Paradiso delle Signore ma possiamo ipotizzare che potrebbe prendere il posto di Vito, partito insieme a Maria per l'Australia oppure diventare un nuovo fedelissimo di Umberto e Tancredi e lavorare alla Galleria Moda Milano: Silvia Bruno : la giovanissima attrice che conosceremo meglio nella prossima stagione della Soap, ha partecipato alla prima stagione di Viola come il Mare , in uno degli episodi della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi . Anche sul suo personaggio ne Il Paradiso delle Signore non si sa molto ma possiamo ipotizzare che potrebbe sostituire Gemma come Venere o essere una delle nuove commesse del grande magazzino di Umberto;

: la giovanissima attrice che conosceremo meglio nella prossima stagione della Soap, ha partecipato alla di , in uno degli episodi della con e . Anche sul suo personaggio ne Il Paradiso delle Signore non si sa molto ma possiamo ipotizzare che potrebbe sostituire Gemma come Venere o essere una delle nuove commesse del grande magazzino di Umberto; Ilaria Maren: l'attrice, anche lei giovanissima, ha partecipato a Che Dio ci aiuti 7 e tornerà su Rai1 nella Soap Il Paradiso delle Signore probabilmente nei panni o di una Venere oppure di una delle nuove commesse della Galleria Moda Milano, esattamente come la sua collega Silva Bruno.

Non abbiamo purtroppo ancora grandi certezze sui nuovi personaggi in arrivo ma siamo sicuri che nel corso di questa estate, avremo presto più informazioni.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Grandi ritorni nella Soap?

Si parla ormai da tempo di possibili grandi ritorni nella Soap. Non solo si vocifera che Stefania potrebbe fare capolino di nuovo a Milano insieme a Federico ma si dice pure che Marta potrebbe tornare a casa e mettere i bastoni tra le ruote a Vittorio. Ve ne abbiamo già parlato in un nostro vecchio articolo e siamo ancora convinti che quanto vi abbiamo raccontato, possa davvero succedere. Al Paradiso potrebbero far ritorno pure Riccardo e Nicoletta, con la loro piccola Margherita, e tutto potrebbe essere collegato al mistero che ha già coinvolto Adelaide e che terrà banco anche nelle prossime puntate.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio in crisi?

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Vittorio si troverà a dover gestire la concorrenza della Galleria Moda Milano. Il Conti ha in realtà già pensato a un modo per contrastarla e ha escogitato di far uscire una collezione maschile. Ma non sarà certo facile continuare ad avere il medesimo appiglio sui clienti, soprattutto non quando Tancredi e Umberto possono contare sul talento indiscusso di Flora e del piglio imprenditoriale di Matilde. Vittorio quindi rischierà la crisi e si parla addirittura di bancarotta. Ma attenzione al fatto che la Frigerio si accorgerà molto presto che suo marito non è chi dice di essere e tornerà accanto al Conti.

Qui tutte le news de Il Paradiso delle Signore, la Soap in onda su Rai1.