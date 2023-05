Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Marta torna a Milano e dichiara guerra a Vittorio

Anticipazioni TV

Marta Guarnieri potrebbe tornare a Milano e prendere le parti di suo padre Umberto. Saranno molte le novità dell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore e tra queste potrebbe esserci il ritorno dell'amore di Vittorio, pronta però a dichiarare guerra al Conti. Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere nella Soap di Rai1.

Marta Guarnieri di ritorno a Milano nell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza il prossimo settembre? È una voce che sta circolando in questi giorni sul web e che potrebbe davvero realizzarsi, per chiudere definitivamente una storia lasciata aperta per ben due stagioni della Soap. Il ritorno della figlia di Umberto non prevede però nulla di buono. La ragazza sarebbe infatti destinata a mettere i bastoni tra le ruote a Vittorio, prendendo le difese e le parti della sua famiglia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta torna a Milano nell'ottava stagione

Marta ha lasciato Milano ormai da diversi anni. La ragazza non fa parte più della famiglia de Il Paradiso delle Signore dalla sesta stagione e nella settima è stata nominata, dopo l'arrivo di una sua lettera, in cui chiedeva a Vittorio l'annullamento del loro matrimonio. Da allora il Conti non ha più fatto alcuna menzione della sua ex moglie e non ha mai neanche più avuto lo stesso rapporto con Umberto e nemmeno con Adelaide. Le cose nella nuova stagione della Soap, l'ottava, potrebbero cambiare radicalmente. La bella Guarnieri potrebbe fare capolino in città, per aiutare il padre con il lancio della Galleria Moda Milano, inaugurata nelle ultime puntate, andate in onda a inizio di maggio 2023.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta pronta a fare guerra a Vittorio per aiutare Umberto

Il ritorno di Marta potrebbe mettere Vittorio in crisi. Il Conti potrebbe rimanere sconvolto non tanto dal rivedere la sua ex moglie – di cui sembra essersi “dimenticato” - quanto dallo scoprire che la ragazza è arrivata in città per aiutare Umberto. La Guarnieri potrebbe infatti cominciare a lavorare per la Galleria Moda Milano, dando una mano non solo al suo amato papà ma anche a suo cugino Tancredi, per cui potrebbe addirittura parteggiare. Marta potrebbe infatti scoprire che Vittorio è innamorato di Matilde e per evitare che il suo congiunto venga trascinato in un divorzio, potrebbe dare battaglia al suo ex, deludendo le sue aspettative.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde scopre le bugie di Tancredi. Ritornerà da Vittorio?

Marta potrebbe mettere a frutto le sue nuove conoscenze, acquisite in America, per aiutare suo padre a battere la concorrenza de Il Paradiso delle Signore. L'aiuto della Guarnieri potrebbe risultare molto vantaggioso sia perché conosce molto bene le dinamiche del grande magazzino del Conti sia perché sa bene come ragiona Vittorio. Ma la ragazza potrebbe pure decidere di aiutare Tancredi a non perdere Matilde. Gli spoiler sull'ottava stagione della Soap ci rivelano che la Frigerio scoprirà le bugie di suo marito e forse potrebbe voler tornare tra le braccia di Vittorio. Ma Marta, solidale con il cugino, potrebbe remarle contro e magari impedire che il suo ex amato riconquisti la felicità perduta.

Qui tutte le news de Il Paradiso delle Signore, la Soap in onda su Rai1.