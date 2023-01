Che Dio ci aiuti: Stasera su Rai 1 comincia la Settima Stagione della fiction con Elena Sofia Ricci

Anticipazioni TV

Parte finalmente, Questa Sera in Prima Serata su Rai 1, la Settima Stagione di Che Dio ci aiuti. La prima puntata ci riporta nel convento degli Angeli Custodi di Assisi, da Suor Angela e Azzurra. Ecco le anticipazioni dei primi due episodi e una presentazione della new entry Suor Teresa.

Questa Sera, in Prima Serata su Rai 1, torna finalmente Che Dio ci Aiuti, la fiction con Elena Sofia Ricci che ci ha tenuto compagnia per 6 stagioni con la bellezza di 132 episodi. Comincia infatti la Settima Stagione, composta da 10 puntate e da 20 episodi.

Come purtroppo sappiamo, la presenza di Suor Angela sarà sporadica, e questo perché Elena Sofia Ricci ha deciso di dedicarsi anche ad altro dopo 12 anni, soprattutto al teatro, che poi è il suo primo amore. Il testimone del ruolo principale è dunque passato ad Azzurra, che ha il volto di Francesca Chillemi.

Che Dio ci aiuti 7 è una produzione Lux Vide (società del gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction. La regia è di Francesco Vicario e Isabella Leoni. La Settima Stagione accoglierà nuovi personaggi: Suor Teresa (Fiorenza Pieri), Sara Luparini (Federica Pagliaroli), Ludovica Perini (Emma Valenti), Cate Saltalamacchia (Ileana D’Ambra), Ettore (Filippo De Carli), Elia (Valerio di Domenicantonio). Ogni settimana ve ne presenteremo uno. Delle nostre vecchie conoscenze restano la simpaticissima Suor Costanza (Valeria Fabrizi) ed Emiliano (Pierpaolo Spollon), che in seguito a una cocente delusione sentimentale, dice addio all'amore e si trasferisce proprio nel convento degli Angeli Custodi.

Chi è Suor Teresa

Suor Teresa appartiene allo stesso ordine di Suor Angela, ma le due sono diverse che più diverse non si può. Suor Teresa abita a Parigi, dove insegna Teologia alla Sorbona. Diffidente, razionale e riservata, ama più di ogni altra cosa lo studio e legge una montagna di libri. Suor Teresa arriva ad Assisi per risolvere delle questioni che riguardano sua sorella Luisa, una ragazza vivace e socievole, e, invece di ripartire, decide di rimanere. Tuttavia proprio non le piace stare al Convento degli Angeli Custodi, che giudica troppo caotico, per non parlare del bar lì accanto. Nemmeno Azzurra le va a genio, per via delle sue continue rimostranze, e quindi si augura di poter trovare un po’ di pace per scrivere il suo libro, che è un trattato di teologia su San Tommaso. Ad Azzurra, ovviamente, Suor Teresa sta decisamente antipatica, in primis perché a cena non parla con nessuno e legge, indifferente a tutto e a tutti.

Suor Teresa sembra ben poco empatica, ma quando non ha altra scelta, si occupa in maniera precisa e puntuale dei casi che di volta in volta si presentano. La ragione per cui Azzurra non la sopporta è perché Suor Teresa è convinta che Azzurra non sia adatta a fare la suora, sia per la sua ignoranza che per la sua natura irruenta.

Nel corso della stagione, Suor Teresa si ammorbidirà, trovando un canale di comunicazione con Elia e con le due nuove ragazze del convento, Ludovica e Cate. Perfino Azzurra comincerà a sembrarle in gamba. Del resto, nella vita di una suora non può esserci solamente il latino.

Che Dio ci aiuti 7: anticipazioni della Prima Puntata

La sesta stagione di Che Dio ci aiuti si era conclusa con Suor Angela e Azzurra unite e solidali, e se la prima era pronta ad accettare il suo importante ruolo di Madre Superiora, la seconda a prendere i voti diventando suora.

La Prima Puntata della Settima Stagione è composta da due episodi: Giudizi Universali e Sensi di colpa.

Primo episodio: Giudizi Universali

In mancanza di Suor Costanza, a vigilare sul convento e a imporre le sue regole è adesso Suor Angela, che appare un po’ diversa dal solito: più severa e rigorosa, e anche precisina. Azzurra, che le vuole un bene incredibile, prova a scuoterla e a farla tornare quella di prima. Quanto allo psichiatra Emiliano Stiffi, lo troviamo piuttosto indaffarato. Sta infatti organizzando il suo matrimonio e deve occuparsi di una nuova paziente, che si chiama Luisa e ha un figlio di 6 anni, Elia. Proprio il caso di quest’ultimo porterà al convento degli Angeli Custodi la severa e non proprio simpatica Suor Teresa. Arriveranno inoltre Ludovica e Cate, due ragazze che non hanno nulla in comune se non un segreto, che poi è la ragione della loro presenza ad Assisi.

Secondo Episodio: Sensi di colpa

Suor Angela si sente davvero in colpa per aver lasciato un'ultima volta insieme Luisa e suo figlio Elia, gesto che ha avuto delle conseguenze impreviste. Elia viene quindi portato al convento insieme a una ragazza di nome Sara, che è colei che lo ha trovato. Azzurra cerca in ogni modo di tirare su il morale a Suor Angela, ma i suoi tentativi falliscono, mentre si comincia a sospettare di Suor Teresa, la temibile new entry del convento degli Angeli Custodi. Emiliano nel frattempo, deluso dall'andamento della sua storia d'amore, decide di cambiare vita e di trasformarsi in una canaglia.

Appuntamento dunque Questa Sera, su Rai 1, in Prima Serata, dopo I Soliti Ignoti, con la Prima delle 10 puntate della Settima Stagione di Che Dio ci aiuti. Non perdetela, anche perché ci saranno tantissimi colpi di scena!