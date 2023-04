Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania, Riccardo e Nicoletta torneranno nell'Ottava Stagione della Soap?

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore 7 sta per concludersi e già circolano notizie circa la nuova stagione, in arrivo dal prossimo settembre su Rai1.

L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore è sempre più vicina. Mancano solo due settimane e diremo arrivederci al magazzino milanese, guidato da Vittorio, che si prenderà una pausa estiva, per tornare su Rai1 a settembre prossimo. E come ogni anno, quando si è agli sgoccioli, si comincia a parlare di chi ci sarà e chi non ci sarà nelle nuove puntate della Soap. In questi giorni sono spuntati due nomi, che non sentivamo da tempo, seguiti da quello di Stefania che forse, diversamente da quanto si era pensato fino a ora, potrebbe rientrare a Milano molto presto, forse persino nel prossimo maggio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania tornerà per il matrimonio di Gemma

Partiamo da Stefania, di cui nelle ultime settimane si sta parlando molto, per via della fine della sua relazione con Marco. Sul ritorno del personaggio interpretato da Grace Ambrose, si è parlato a lungo. Mesi fa era stato dato per certo il suo rientro nel finale di stagione della Soap, per poi confermare che la Colombo non avrebbe più rimesso piede a Milano, per molto tempo. Poi un colpo di scena. Stefania, nelle scorse puntate de Il Paradiso delle Signore, ha annunciato che sarà presente al matrimonio di Gemma. Una decisione sensata, visto che si tratta della sua sorellastra ma che rimette in discussione quanto fino a ora pensato. Ma c'è di più.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania cercherà di riconquistare Marco?

Sul web circola la notizia che Stefania potrebbe non solo tornare per il matrimonio di Gemma ma addirittura cercare di riconquistare Marco. Era un'ipotesi che era balzata all'attenzione dei fan anche qualche mese fa, quando si parlava del ritorno definitivo del Di Sant'Erasmo e del suo possibile ritorno di fiamma con la Zanatta. Se questo fosse vero e si realizzasse davvero un ritorno in grande stile della Colombo, decisa a riprendersi il suo fidanzato, potrebbe accadere che Gemma sposi davvero Roberto e che Marco, magari già al corrente che il figlio che la Venere aspetta è suo, non possa farci niente. Con la Zanatta sposata e accompagnata dal suo fidato Roberto, il giornalista dovrebbe farsi da parte e magari, nell'ombra, occuparsi del figlio ma di fatto rimarrebbe single. Potrebbe però anche succedere che Gemma decida di annullare le nozze con il Landi e coronare il sogno d'amore con il suo ex fidanzato, programmando con lui un altro matrimonio, da celebrare mesi più avanti.

Stefania potrebbe in ogni caso cercare di riconquistare il suo ex compagno, sia che lui rimanga solo sia che lui si rimetta con Gemma. C'è però una domanda: la Colombo tornerà nel finale de Il Paradiso delle Signore 7 o nell'ottava stagione? Tutto dipenderà da quando si svolgeranno – o non si volgeranno – le nozze di Gemma.

Il Paradiso delle Signore: Riccardo e Nicoletta potrebbero tornare nell'ottava stagione

Oltre a Stefania che, come detto, potrebbe fare capolino alla fine de Il Paradiso delle Signore 7, a Milano potrebbero tornare anche Riccardo e Nicoletta. Si parla da tempo di possibili grandi ritorni nella Soap e ultimamente i due sono stati nominati come papabili prossimi rientri. La coppia, che attualmente risiede a Parigi con la piccola Margherita, potrebbero trasferirsi a Villa Guarnieri, magari richiamata dal segreto che ha allontanato Adelaide. Se infatti la Contessa ha davvero nascosto di essere corsa da qualcuno legato alla sua famiglia e forse addirittura ai suoi nipoti, Riccardo e la sua amata compagna sarebbero davvero indispensabili per il proseguo della storia. Per ora sono però solo ipotesi e illusioni, visto che la coppia è sempre molto amata dai fan de Il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.