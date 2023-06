Il Paradiso delle Signore 8: ecco quando comincerà la nuova Stagione della Soap

Anticipazioni TV

Manca sempre meno al ritorno de Il Paradiso delle Signore. Scopriamo insieme quando andranno in onda le prime puntate dell'ottava stagione e quali sono le ultime novità sul cast e sulle trame della Soap.

Manca sempre meno al ritorno de Il Paradiso delle Signore. La Soap tornerà su Rai1 a settembre e possiamo già fare qualche ipotesi sulla data esatta della sua messa in onda. Vediamo insieme e scopriamo qualche altra novità sulle trame dei prossimi appuntamenti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: La Soap torna a settembre. Ecco quando

Il Paradiso delle Signore sta per tornare. Mancano circa tre mesi per poter rivedere i protagonisti della Soap in onda su Rai1 e c'è tanta attesa per scoprire cosa succederà a Vittorio e ai suoi, dopo l'apertura della Galleria Milano Moda. L'appuntamento con la nuova stagione, l'ottava, partirà presumibilmente a metà settembre. La data esatta potrebbe essere o l'11 settembre 2023 (quella più probabile) il 18 settembre 2023. A partire da uno di questi due lunedì, potremo quindi rivedere il nostro Paradiso delle Signore e scoprire soprattutto qual è il segreto della Contessa, che ha tenuto banco nelle ultime puntate della settima stagione, conclusasi lo scorso maggio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ezio raggiunge Gloria negli Stati Uniti?

Saranno molti i nodi da sciogliere nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Le riprese della nuova stagione sono iniziate lo scorso 30 maggio 2023 ed è già stato chiarito che il segreto della Contessa verrà svelato nei primi episodi. Cosa nasconderà Adelaide e perché Umberto potrebbe essere coinvolto in questo mistero? Se vi ricordate, in alcuni nostri articoli precedenti, abbiamo già fatto delle ipotesi riguardo questo mistero e siamo sicurissimi che ci lascerà a bocca aperta. Potrebbe lasciarci senza parole anche Ezio. Il Colombo, dopo aver scoperto che Veronica ha costretto Gloria a una veloce ritirata, potrebbe decidere di rompere definitivamente con lei e di raggiungere sua moglie, suo vero amore, negli Stati Uniti. Ezio non sarà infatti più costretto ad aiutare le Zanatta, visto che Gemma ha coronato il suo sogno d'amore con Marco, padre di suo figlio.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore sempre più in ombra?

Se possiamo solo ipotizzare, stando anche alle trame della settima stagione appena conclusa, che Ezio potrebbe lasciare Milano, siamo sicuri che Umberto, Marcello, Adelaide, Vittorio, Matilde e Tancredi, saranno sicuramente protagonisti delle nuove puntate. Salvo invece sembrerebbe essere destinato a rimanere nell'ombra. Il personaggio interpretato da Emanuel Caserio, non sarebbe più una presenza fissa di ogni puntata e rischierebbe di essere relegato a personaggio secondario. Le voci che circolano attualmente sul web vedono Salvatore sempre più ai margini e poco presente. La sua storyline sembrerebbe essersi arenata alla storia d'amore, nascente, con Elvira, e forse questo argomento non verrà così tanto sviscerato nel corso della prossima stagione. Ma sarà davvero così? Salvo farà solo da spalla al suo amico Marcello, pronto invece a una nuova vita e a una nuova avventura come uomo d'affari?

