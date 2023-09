Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: ecco chi sono le 6 New Entry

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio i 6 nuovi personaggi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1. Tutte le curiosità sulla soap.

Nel corso dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore ci saranno veramente molte novità. Nella soap più amata di Rai 1, arriveranno ben sei nuovi personaggi pronti a mettere a rischio gli equilibri già precari tra i protagonisti principali. Ma chi sono e che ruolo avranno? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso delle Signore 8, tutte le New Entry

Grande attesa per la messa in onda dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, che torna in onda su Rai 1 a partire da lunedì 11 settembre 2023. Nel coso della nuova stagione della soap ci saranno tanti nuovi ingressi, che metteranno in discussione alcuni equilibri, già precari data la guerra tra il Grande Magazzino della contessa Adelaide di Sant’Erasmo e Vittorio Conti, e Galleria Moda Milano di Tancredi di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri. Mentre sembra che Conti avrà la sua rivincita in amore con Matilde Frigerio, a Milano arriverà tutta la famiglia di Maria Puglisi. Un momento complicato per la bella stilista, già in lotta contro sé stessa su questioni amorose a causa di un altro ingresso, quello di Matteo Portelli. Sembra che il giovane, che otterrà un ruolo al Paradiso, oltre a far innamorare di sé la bella e dolce Maria, si rivelerà anche essere il fratellastro di Marcello Barbieri. Notizia che destabilizzerà non poco il giovane che, grazie alla guida di Adelaide, sta iniziando a fare carriera e diventare colui che ha sempre voluto essere. Mentre Matteo diventerà un personaggio di primo piano, Delia Puglisi acquisterà maggior rilievo e darà filo da torcere alla sorella, dal momento che a Milano potrà finalmente sbocciare e allontanarsi dalle rigide regole che ancora si osservano in Sicilia. Ma le new entry non sono finite qui.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: chi sono i nuovi attori

Tra le new entry della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore c’è Delia Bianchetti, interpretata dall’attrice Ilaria Maren. Sarà lei la nuova commessa del grande magazzino che si farà notare subito per la sua intraprendenza ed empatia. Insieme a Delia arriveranno padre, madre e sorella di Maria Puglisi, poi Matteo Portelli - interpretato dall’affascinante Danilo d’Agostino - e infine anche Gian Lorenzo Bottieri, impersonato da Luca Ferrante, ovvero uno stilista di fama internazionale che sarà assoldato da Vittorio Conti nella speranza di dare dal filo da torcere alla Galleria Moda Milano, la nuova impresa di Umberto Guarnieri e Tancredi di Sant’Erasmo. Non resta che attendere la messa in onda della soap su Rai 1. Adelaide e Marcello faranno sul serio o si tratta di un flirt passeggero? Vittorio e Matilde riusciranno a scappare dalle grinfie di Tancredi?

