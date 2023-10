Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata dell'11 ottobre 2023: Matteo respinge di nuovo Marcello...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata dell'11 ottobre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Ciro si mette ad indagare, mentre Maria accetta un aiuto. Marcello, invece, viene respinto ancora una volta da Matteo. Nel frattempo, Adelaide prende una decisione sofferta...

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l'11 ottobre 2023, alle ore 16:00 su Rai 1, Ciro sospetta che tra Maria e Vito sia in corso una crisi. Determinato a vederci più chiaro, l'uomo si mette ad indagare. Intanto, Vittorio è alla ricerca di un contabile. Maria, invece, bisognosa di un aiuto in Atelier, accetta la mano offertale da Concetta. Nel frattempo, Marcello propone a Matteo di fargli da braccio destro, ma lui rifiuta categoricamente. Infine, Adelaide, seppur non senza soffrire, prende una drastica decisione sul fidanzato…

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ciro indaga...

Ciro conosce bene Maria, ed è per tale ragione che ha capito che c'è qualcosa che non va, benché lei s'impegni a nasconderglielo. Il padre ha il forte sospetto che tra la Puglisi e Vito i rapporti siano piuttosto tesi al momento. La figlia, in effetti, sembra innervosirsi, o quantomeno stranirsi, ogniqualvolta qualcuno nomina il suo fidanzato: perché, invece, non sorride? Il Puglisi senior, conscio del fatto che Maria non confesserà mai, decide di mettersi ad indagare per conto proprio sulla sua love story...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio cerca un nuovo contabile!

Vittorio ha comunicato alla stilista che il Lamantia non riuscirà a tornare in città in tempi brevi: deve restare in Australia per cercare di risolvere i problemi che ha con la propria azienda. Il direttore, infatti, adesso ha urgentemente bisogno di un nuovo contabile. Sarà in grado di rintracciarlo? Intanto, Maria deve fare i conti con una grande difficoltà che ha in Atelier; qui, le mansioni sono innumerevoli e, quindi, si vede costretta ad accettare l'aiuto offertole da Concetta. Avrà fatto bene oppure no?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo rifiuta l'offerta di Marcello!

Dal momento che è venuto a sapere da Salvatore che Matteo è alla ricerca di un impiego, Marcello si è immediatamente attivato per provare a dargli una mano. Desideroso di aiutarlo e ricostruire da zero un rapporto con lui, il giovane si dirige dritto da Matteo per proporgli di diventare il suo braccio destro. Peccato che, nonostante il Barbieri sia mosso da nobili intenzioni, il fratellastro, ormai determinato ad escluderlo dalla propria vita, neanche prende in considerazione la sua proposta. Nel frattempo, Adelaide, sul punto di partire, è giunta ad un'inevitabile ed amara conclusione. La Contessa ha preso una - sofferta - decisione sul fidanzato...

