Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 9 al 13 ottobre 2023: Adelaide prende una decisione, Milano addio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 9 al 13 ottobre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dal 9 al 13 ottobre 2023 . Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 9 ottobre 2023

Salvatore è inconsolabile dopo aver conosciuto di persona Tullio, il fidanzato di Elvira con il quale proprio non può mettersi a paragone. Mentre Vittorio e Roberto si impegnano per trovare una soluzione ad alcune irregolarità nel libro della contabilità. Si distendono gli animi tra Marcello Barbieri e Umberto Guarnieri, quando il giovane capisce che l’ex amante della contessa è d’aiuto più di quanto voglia ammettere. Colpo di scena, poi, offerto da Flora Gentile Ravasi che, sentendosi in colpa nei confronti di Adelaide di Sant’Erasmo e vedendola triste come mai, convince Odile ad incontrarla. Adelaide accoglie la notizia con gioia infinita e si prepara a lasciare Milano per Ginevra, ma sarà per sempre? Nel frattempo Delia lascia tutti stupiti, rifiutandosi di servire un cliente.

Puntata in onda Martedì 10 ottobre 2023

Delia non può nascondersi e confessa tutta la verità sull’uomo misterioso che si è rifiutata di aiutare al Grande Magazzino. Vito non tornerà in città come previsto e Maria lo scopre grazie a Vittorio. Mentre Salvatore rivela a Marcello che il fratellastro Matteo è senza lavoro e ne sta cercando uno, Barbieri e Adelaide hanno un confronto quando la contessa gli rivela di volersi stabilire per un lungo periodo a Ginevra. Proprio per questo motivo, dopo un colpo di scena inaspettato, la di Sant’Erasmo prende una decisione importante su Villa Guarnieri coinvolgendo nientedimeno che Flora.

Puntata in onda Mercoledì 11 ottobre 2023

Maria Puglisi è in forte crisi con Vito e ormai non riesce a tenerlo nascosto, soprattutto al padre Ciro che, preoccupato indaga. Mentre Vittorio è alla ricerca di un nuovo contabile, Maria non può gestire tutto ciò che serve per l’Atelier e chiede aiuto a Concetta, anche se vorrebbe qualcuno che l’affiancasse sempre. Matteo declina con fervore la richiesta di Marcello Barbieri, che gli propone di lavorare come suo braccio destro, per poi scoprire che Adelaide ha preso una decisione sulla loro relazione. Un momento decisamente no per Barbieri.

Puntata in onda Giovedì 12 ottobre 2023

Elvira e Irene si organizzano per un’uscita a quattro mettendo Alfredo in una brutta posizione con Salvatore, dal momento che Amato è innamoratissimo di Elvira e geloso del nuovo fidanzato. Avendo appreso che Vittorio Conti è alla ricerca di un contabile, Marcello Barbieri cerca di spingere Matteo verso l’offerta lavorativa. A sorpresa, per volere della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, Flora e Umberto si trasferiscono a Villa Guarnieri. Decisione che porterà pace tra la contessa e la figliastra.

Puntata in onda Venerdì 13 ottobre 2023

Alfredo è molto dispiaciuto per aver dovuto nascondere a Salvatore l’uscita a quattro con il nuovo fidanzato di Elvira. Amato, intanto, è sempre più certo di essere ancora innamorato della commessa del Paradiso, quando si trova da solo con lei e può parlare a cuore aperto. Mentre Matteo Portelli diventa il nuovo contabile del Grande Magazzino, Adelaide comunica a Vittorio Conti la sua imminente partenza per la Svizzera, poi raduna tutti e dà un annuncio totalmente inaspettato: chi avrà nominato come suo temporaneo sostituto?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.