Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 10 ottobre 2023: Adelaide spezza il cuore a Marcello!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 10 ottobre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Delia fa una confidenza a Clara, mentre Vittorio dà un'informazione a Maria che la stranisce. Marcello, invece, viene a sapere qualcosa che lo turberà, e non poco...

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 10 ottobre 2023, alle ore 16:00 su Rai 1, Delia si confida con Clara: conosce il cliente misterioso che si è rifiutata di servire il giorno prima. La Venere le rivela di chi si tratta e che cosa è successo con l'uomo in questione. Intanto, Vittorio informa Maria del fatto che Vito non è in procinto di tornare a Milano. Probabilmente il ragazzo rincaserà tra un bel po' di tempo. Marcello, invece, prima scopre che Matteo cerca un lavoro e poi che Adelaide sta per partire. Quest'ultima notizia lo lascia turbato Nel frattempo, accade qualcosa d’inatteso tra la Contessa e Flora. La di Sant’Erasmo sta per compiere una scelta decisiva su Villa Guarnieri…

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Delia fa una confessione a Clara...

Per Delia è tempo di confessioni. La Venere, bisognosa di un orecchio amico, si sta sfogando con Clara. Delia ha necessità di raccontare a qualcuno che cos'è accaduto il giorno precedente, e così spiega alla collega chi era il cliente sconosciuto che era andato al Paradiso: lei, infatti, lo conosce bene. Inoltre, Delia le spiega anche per quale ragione si è rifiutata di servirlo, soffermandosi su ciò che era realmente accaduto tra di loro...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria fa una scoperta...

Maria sta per fare una scoperta che la lascerà di stucco. La stilista viene informata da Vittorio dal fatto che Vito non potrà tornare a Milano in tempi brevi: il giovane deve continuare ad occuparsi dei propri affari in Australia. La Puglisi, decisamente sorpresa, è dispiaciuta oppure è contenta di sapere che il Lamantia resterà lontano dall'Italia - e da lei - ancora per un bel po' di tempo? Dopotutto, tra di loro i rapporti sono ancora piuttosto tesi e, come se non bastasse, Maria sembra aver messo gli occhi su qualcun altro...

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide dà una brutta notizia a Marcello...

Marcello sta per fare due scoperte degne di nota. Anzitutto, Salvatore lo informa del fatto che Matteo è alla ricerca di un lavoro. In un secondo momento, invece, Adelaide gli rivela di essere in procinto di partire: grazie ad Umberto e Flora è riuscita ad ottenere un incontro con Odile; quest'ultima, però, non verrà a Milano, dunque sarà lei ad andare a Ginevra. La di Sant'Erasmo inoltre specifica che non sa dirgli per quanto tempo resterà in Svizzera. Il Barbieri è palesemente turbato. Dopodiché, accade qualcosa d'inatteso tra la Contessa e Flora. Questo accadimento spingerà Adelaide a prendere una decisione altrettanto inattesa su Villa Guarnieri...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 9 al 13 ottobre 2023.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.