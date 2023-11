Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 20 novembre 2023: Vittorio dà un ultimatum a Tancredi!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 20 novembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Vittorio userà il dossier di Diletta e metterà Tancredi con le spalle al muro.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 20 novembre 2023, alle ore 16.00, Tancredi sarà certo di rimediare con Matilde e di ricucire il loro rapporto. Peccato però che Vittorio, che si è assicurato che il dossier di Diletta sia attendibile, abbia intenzione di metterlo alle strette. Il Conti gli imporrà un ultimatum e lo metterà con le spalle al muro. Intanto Marcello sarà molto dispiaciuto di non essere coinvolto negli affari del Paradiso, da cui viene sempre più estromesso. La cosa lo infastidisce così tanto da chiedere aiuto a Matteo. Vito invece si dedica anima e corpo ai suoi nuovi progetti mentre Maria riesce a realizzare un abito strepitoso, dedicato alla collezione natalizia, che spazzerà la concorrenza.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio dà a Tancredi un ultimatum

Vittorio non ha mai dimenticato il dossier di Diletta e ora che Fiorenza ha bussato alla sua porta, è pronto a mettere all’angolo Tancredi. Il Conti si è accertato che i documenti della giornalista riveli il vero e ora che ha tutto quello che gli serve per fermare il suo nemico, gli darà un ultimatum, che lo costringerà con le spalle al muro. Tancredi, che era certo di poter rimediare con Matilde e di farsi perdonare da lei per l’atteggiamento avuto nei giorni precedenti, dovrà mettere da parte ogni sua sicurezza e difendersi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello deluso da Vittorio

Vittorio non ha preso di mira solo Tancredi ma anche Marcello. Il Conti, infastidito dall’ingerenza del Barbieri, sta cercando di estrometterlo dagli affari del Paradiso. L’ex barista è molto scontento di questa novità e visto che Vittorio non ha intenzione di riaprirgli le porte, chiederà aiuto a Matteo. Il suo fratellastro riuscirà a dargli una mano?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria sbaraglia la concorrenza

Vito ha trovato una soluzione per rimanere a Milano e Maria, spiazzata da questa novità, sta cominciando ad abituarsi all’idea. Il Lamantia si rimboccherà le maniche e cercherà di fare un ottimo lavoro mentre la Puglisi sbaraglierà la concorrenza, creando un abito meraviglioso per la collezione natalizia del Paradiso. La Galleria Milano Moda non potrà batterla!

