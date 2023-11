Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 16 novembre 2023: Vito trova una soluzione per restare a Milano!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 16 novembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Vito penserà di rilevare la Tessuti Colombo. Se ci riuscisse potrebbe rimanere a Milano. Intanto Matilde si scuserà con Vittorio per quanto successo con Tancredi.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 in onda su Rai1 il 16 novembre 2023, alle ore 16.00, Vito troverà una soluzione a tutti i suoi problemi con Maria. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Lamatia sentirà parlare dei problemi della Tessuti Colombo e penserà di rilevare l’azienda di Ezio e rimanere così a Milano. Intanto Matteo, dopo il brutto scontro con Marcello, deciderà di licenziarsi dal Paradiso. Barbieri però, capito di essere stato troppo duro con lui, si scuserà con lui e gli chiederà di restare. Tancredi cercherà di chiarire la situazione con Matilde, dopo la sfuriata fatta a Vittorio. La Frigerio invece si scuserà con il Conti per quello che ha combinato il marito. Al Circolo comincerà lo spoglio delle votazioni per eleggere la nuova Presidentessa. La scelta sarà tra Flora e Fiorenza.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Vito trova una soluzione per restare a Milano

Vito ha fatto una promessa a Maria: trovare una soluzione per rimanere a Milano, insieme. Il ragazzo ha preso seriamente la situazione e, capite le ragioni della sua fidanzata, ha deciso di mettersi alla ricerca di un’alternativa valida al suo lavoro in Australia. La Puglisi ha apprezzato lo sforzo del fidanzato e, per la prima volta dopo tanto tempo, ha preso in seria considerazione di trasferirsi oltreoceano. La stilista potrebbe però non dover fare le valigie visto che il Lamantia troverà (forse) una soluzione ai loro problemi. Sentito parlare dei problemi della Tessuti Colombo, il ragazzo si farà avanti per rilevare l’azienda di Ezio. La sua proposta verrà accettata? Vittorio potrà tirare un sospiro di sollievo vedendo che il suo fornitore potrebbe essere gestito di nuovo da una persona amica?

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Marcello fa un passo indietro e promette di aiutare Matteo

Matteo ha confessato tutti i suoi segreti a Marcello. La reazione del Barbieri è stata molto forte e il ragazzo non ha risparmiato critiche al fratellastro. Il Portelli, vista la situazione, deciderà di licenziarsi dal Paradiso. Solo così, secondo lui, Maria potrà rimanere in salvo. Marcello però, saputo di questa decisione, farà un passo indietro e prometterà a Matteo di aiutarlo a uscire dai guai.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Matilde si scusa con Vittorio per il comportamento di Tancredi

Tancredi ha perso la testa e ha attaccato Vittorio davanti a Matilde. Il Di Sant’Erasmo non ha sopportato di vedere la moglie di nuovo vicina al Conti e in sintonia con lui. Il nipote di Adelaide, ancora piuttosto scosso, cercherà un confronto con la Frigerio ma non sarà semplice calmare la donna, molto delusa dal suo comportamento. Matilde si scuserà con Vittorio per le parole del marito e cercherà di far tornare la calma in casa. Non sarà però facile. Al Circolo intanto ci sarà grande trepidazione. I soci stanno per scoprire chi sarà la nuova presidentessa tra Flora e Fiorenza.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.