Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 12 settembre 2023: Adelaide aspetta l'arrivo di sua figlia

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 12 settembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Adelaide sarà in trepidante attesa di Odile, sua figlia, in arrivo alla Villa. Intanto Salvo vorrà riconquistare Elvira

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 12 settembre 2023, alle ore 16.05, Salvatore è triste per l’allontanamento di Elvira. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’Amato rimpiangerà i momenti in cui la Gallo era innamorata di lui e tenterà di recuperare il rapporto con lei. Adelaide invece sarà in attesa di Odile, sua figlia, che arriverà presto a Villa Guarnieri. Irene è in difficoltà e non riesce a trovare una ragazza che la sostituisca come Venere. Clara ed Elvira decidono di aiutarla. Vittorio comunica a Roberto la sua idea per rilanciare Il Paradiso e battere la concorrenza.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Salvo vuole riconquistare Elvira

L’estate ha riservato brutte sorprese a Salvo, almeno sul piano sentimentale. L’Amato si è reso conto che Elvira si è allontanata da lui e ci è rimasto molto male. Il ragazzo, vicino all’inaugurazione del Caffetteria – dopo le opere di ristrutturazione – deciderà di impegnarsi per riconquistare la Venere e stavolta fare sul serio con lei. Attenzione però! Le delusioni saranno dietro l’angolo. Intanto Irene continuerà a cercare la nuova Venere ma nessuna delle ragazze che si è presentata, l’ha convinta. Clara ed Elvira, capendo che la Cipriani ha delle difficoltà, vorranno aiutarla.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Adelaide aspetta sua figlia

Marcello è tornato a Milano deciso a custodire il segreto di Adelaide e dovrà aiutare la Contessa nel momento forse più importante della sua vita. La nobildonna sarà in attesa di sua figlia, Odile, che per tanto tempo aveva creduto morta. La ragazza ha rivelato di voler raggiungere la madre a Villa Guarnieri e tutto è pronto per presentarla come la figlia della defunta amica di Adelaide, quella che l’ha spinta a lasciare Milano per Ginevra.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Vittorio pronto a rilanciare Il Paradiso

Vittorio è pronto a un nuovo inizio e grazie a tutti i suoi collaboratori, è sicuro di poter far fronte alla spietata concorrenza della Galleria Milano Moda. Roberto è il suo più grande sostenitore. Il Landi lo spingerà ad avere il solito entusiasmo e ad affrontare le sfide con la stessa determinazione di sempre. Vittorio gli dimostrerà immediatamente di essere pronto a tutto e gli dirà di avere già un piano per rilanciare il grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.