Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 13 ottobre 2023: Adelaide pronta a lasciare per sempre Milano...

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 13 ottobre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Adelaide è in partenza, mentre Matteo diventa il nuovo contabile del Paradiso. Alfredo, invece, chiede scusa a Salvatore, il quale nel frattempo prende coscienza dei propri sentimenti...

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 ottobre 2023, alle ore 16:00 su Rai 1, Adelaide dice a Vittorio che è in procinto di lasciare Milano. Di conseguenza, la donna deve nominare una persona di fiducia a cui far gestire le proprie quote del Paradiso. Dopodiché, la di Sant'Erasmo convoca Umberto, Flora, Tancredi, Matilde e Marcello: ha un annuncio importante da fare. Intanto, Matteo si candida come contabile e riesce ad ottenere il posto. Alfredo, invece, si scusa con Salvatore per non averlo informato dell’uscita a quattro con Irene, Elvira e Tullio. Quando resterà da solo con lei, il barista prenderà atto di amare ancora la Gallo…

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide in partenza!

Adelaide ormai ha deciso: partirà il prima possibile per Ginevra. Non appena Flora le ha fatto sapere che aveva convinto Odile ad incontrarla, la Contessa ha capito di doversi mettere immediatamente in viaggio, impaziente com'è d'incontrarla. Inoltre, sperando di riuscire a costruire un rapporto con la figlia, la di Sant'Erasmo ha stabilito di restare in Svizzera a tempo indeterminato. Ora la donna lo sta comunicando a Vittorio, al quale dice anche che si vede costretta a nominare una persona di fiducia che le gestirà le quote del Paradiso durante la propria assenza. Dopodiché, Adelaide contatta Umberto, Flora, Tancredi, Matilde e Marcello per dare loro un'importante comunicazione....

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo è il nuovo contabile del Paradiso!

Quando Salvatore gli ha detto che Matteo era alla ricerca di un impiego, Marcello gli ha dapprima proposto di diventare il suo braccio destro; il fratellastro, però, ha rifiutato. Pertanto, il giovane ha poi cercato di escogitare un piano affinché Matteo cominciasse a lavorare al Paradiso: qui, infatti, Vittorio sta cercando un nuovo contabile, dato l'assenza prolungata di Vito. Ora, il ragazzo fa un eccellente colloquio che gli garantisce il posto vacante al grande magazzino! Il Barbieri non potrebbe essere più soddisfatto....

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore è ancora innamorato di Elvira!

Alfredo ha qualcosa di cui scusarsi con Salvatore. Al primo dispiace non aver neanche comunicato all'amico dell'uscita a quattro con Irene, Tullio ed Elvira organizzata proprio da quest'ultima. Intanto, il barista, rimasto solo con la Gallo, si rende conto che, benché sostenga di averci messo una pietra sopra, il proprio cuore non ha ancora rinunciato a lei. L'Amato si riscopre ancora follemente innamorato di Elvira, eppure sa bene di non avere alcuna chance, dato che non si sente all'altezza di competere con il suo fidanzato...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.