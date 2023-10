Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 12 ottobre 2023: Umberto spiazza Adelaide con una confessione!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 12 ottobre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Alfredo si sente in difficoltà, mentre Marcello escogita un piano. Flora, invece, accetta la proposta di Adelaide. Nel frattempo, quest'ultima ascolta attonita Umberto farle una confessione...

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 ottobre 2023, alle ore 16:00 su Rai 1, strong>Elvira ha una proposta per Irene: un'uscita a quattro. Quando la bionda glielo riferisce, Alfredo storce il naso: il ragazzo, essendo amico di Salvatore, si sente in forte difficoltà. Intanto, Marcello scopre che Vittorio cerca un contabile, ed inizia ad escogitare un piano per coinvolgere Matteo: non ha ancora rinunciato all'idea di aiutare il fratellastro. Flora, invece, ha preso una decisione importante: accontenterà Adelaide, si trasferirà a Villa Guarnieri con Umberto. Nel frattempo, quest’ultimo apre il proprio cuore alla Contessa e le confida tutti i tormenti che lo scuotono…

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Alfredo in grande difficoltà...

Elvira, al settimo cielo poiché finalmente Tullio è lì con lei, ha una proposta per Irene: le farebbe piacere organizzare una serata a quattro, ossia con i rispettivi partner. La bionda sembra entusiasta tanto quanto la Gallo all'idea, e così corre a parlarne con Alfredo. Quest'ultimo, a differenza sua, non è per niente contento, anzi. Il Perico, infatti, sta pensando a Salvatore, il quale ancora soffre per la Venere dai capelli corvino. Se non accettasse scontenterebbe la Cipriani, ma se accettasse farebbe un torto all'amico...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello non rinuncia ad aiutare Matteo!

Quando l'Amato gli ha rivelato di aver scoperto che Matteo era alla ricerca di un lavoro, Marcello, senza perdere tempo, gli ha proposto di diventare il suo braccio destro. Il fratellastro, però, non vuole avere niente a che fare con lui, e quindi ha rifiutato l'offerta su due piedi. Ora, il Barbieri viene a sapere che Vittorio, vista l'assenza prolungata di Vito, è alla ricerca di un contabile per il Paradiso; il ragazzo, che è ancora determinato ad aiutare Matteo, escogita un piano per coinvolgerlo...

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto apre il proprio cuore ad Adelaide...

Tra Adelaide e Flora è accaduto qualcosa d'inaspettato, qualcosa che ha spinto la Contessa a fare una scelta incredibile. La giovane, consapevole di non voler deludere la di Sant'Erasmo, ha deciso di non voltarle le spalle; dunque, come lei desidera, andrà a vivere a Villa Guarnieri con Umberto. Quest'ultimo, nel mentre, si sta confrontando proprio con l'ex amante. Evidentemente, il Guarnieri ha il forte bisogno di aprire il proprio cuore e tirar fuori tutto ciò che vi era chiuso dentro. Il Commendatore è turbato, e lo sta facendo presente ad Adelaide...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 9 al 13 ottobre 2023.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.