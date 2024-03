Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Matteo si dichiara a Maria, lei fugge a Parigi!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, Matteo Portelli si dichiara a Maria Puglisi ma lei ha un progetto importante in ballo a Parigi. Ecco le Anticipazioni sulla soap.

Continua il triangolo amoroso tra Maria Puglisi, Matteo Portelli e Vito Lamantia che sta tenendo incollati gli spettatori de Il Paradiso delle Signore al piccolo schermo. Nelle nuove puntate della soap di Rai 1, stando alle Anticipazioni, Matteo troverà il coraggio di dichiararsi a Maria proprio mentre lei capirà di non poter più stare con Vito e riceverà una proposta che potrebbe portarla per sempre a Parigi. Ecco cosa accadrà nel dettaglio.

Maria e Vito al capolinea nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8

Dopo il bacio focoso durante l’intervista, Maria Puglisi e Vito Lamantia sono tornati insieme. Le Anticipazioni dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, tuttavia, ci rivelano che la stilista sarà molto divisa su questa decisione dato che, se da una parte c’è sempre l’affetto per il suo storico fidanzato, dall’altra non può continuare a negare che con Matteo Portelli c’è un’attrazione senza precedenti che li spinge sempre l’una verso l’altro. Per Matteo questo non è un momento semplice, dato che è costretto a fare il doppio gioco e tradire il fratellastro Marcello Barbieri, per onorare il patto fatto con Umberto Guarnieri, e Maria è l’unica a dargli un po’ di speranza. Molto dubbiosa sul futuro, la stilista parla con Irene Cipriani e le confida tutti i suoi dubbi amorosi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Matteo si dichiara a Maria

Mentre Maria si rende conto di provare tante emozioni per Matteo e che con Vito la storia d’amore è ormai arrivata al capolinea, nonostante tutti gli sforzi fatti da entrambe le parti per farla funzionare, ma non sa come sistemare la situazione. Portelli, infatti, le ha fatto capire di essere interessato in più occasioni ma tra loro non c’è mai stato un vero e proprio confronto che potesse rassicurarla. L’occasione arriva finalmente quando Matteo, felice per aver ricevuto la chiamata da sua madre Silvana che lo rassicura sulle sue condizioni di salute e gli rivela che presto tornerà a Milano, è talmente felice per la notizia da prendere coraggio e dichiararsi alla Puglisi. Ma come reagirà la stilista alle parole che avrebbe voluto sentirsi dire da così tanto tempo? Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Maria si trasferisce a Parigi?

Sul lato sentimentale per Maria Puglisi è un momento di enorme cambiamento, di scelte e di consapevolezze ma anche sul lato professionale per la stilista ci sono delle novità. Proprio a ridosso della dichiarazione d’amore di Matteo e della presa di coscienza sul rapporto con Vito, infatti, Maria riceve una proposta allettante da un famoso stilista di Parigi, che la vorrebbe con sé nel suo Atelier in Francia. Maria parla con le amiche di questa possibilità e loro la spingono a seguire l’istinto e presentarsi all’appuntamento. Puglisi potrebbe scegliere di trasferirsi a Parigi per sempre, chiudendo così contemporaneamente il rapporto con entrambi i suoi pretendenti?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.