Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Vito bacia Maria, è ritorno di fiamma?

Nelle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, Vito commetterà un gesto inaspettato che confonderà ancora di più Maria.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, ci sarà un colpo di scena tra Maria Puglisi e Vito Lamantia. I protagonisti dell’ottava stagione della soap potrebbero tornare insieme, nonostante l’infedeltà della stilista che ha perso la testa per Matteo Portelli? Ecco le Anticipazioni dettagliate delle trame.

Maria sempre più confusa nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Da quando Matteo Portelli ha fatto il suo ingresso nelle trame de Il Paradiso delle Signore 8, il personaggio di Maria Puglisi ha subito una brusca evoluzione. La dolce e gentile stilista, dopo aver accolto a Milano la sua chiassosa famiglia imponendo il suo nuovo lavoro all’Atelier senza ammettere repliche, ha iniziato a tentennare sul rapporto con Vito Lamantia. Complice la distanza, dato che il contabile ha trascorso diverso tempo in Australia, Maria si è avvicinata a Matteo ed è innegabile che tra loro vi sia stato un colpo di fulmine in piena regola. Tra dubbi e perplessità, situazioni rese ancora più complicate dal ritorno di Vito a Milano e dall’inaspettata proposta di matrimonio appoggiata dal padre Ciro, Puglisi si è mostrata molto confusa ma decisa a non mentire più a nessuno. Maria, infatti, ha svelato a Vito di aver baciato Matteo e di provare qualcosa per lui e i due hanno rotto il loro fidanzamento. Lo stesso Portelli ha cercato un confronto con Vito, finendo quasi alle mani, per ribadire il suo sentimento per la stilista ma anche per scusarsi del modo in cui hanno agito alle spalle del contabile. Nelle prossime puntate della soap, tuttavia, ci aspetta un nuovo e clamoroso colpo di scena.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vito bacia Maria!

Dopo aver messo fine alla relazione con Vito, Maria ha provato a ricucire il rapporto ma si è dovuta arrendere vedendo quanto il suo ex fosse furioso con lei per il suo tradimento. Lamantia è tornato in Italia con tante speranze per il loro futuro insieme, le ha sempre dimostrato di amarla, le ha proposto di acquistare casa insieme ed era pronto anche a portarla all’altare! Ma al cuore, si sa, non si comanda e l’attrazione per Matteo è stata tale da mandare tutto questo roseo progetto in rotoli. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 ci rivelano che, nelle puntate in onda su Rai 1, Maria sarà contattata da una giornalista che vorrà farle un’intervista di coppia proprio con Vito. Sebbene il contabile inizialmente non accetterà la proposta, le parole di Maria porteranno Vito a cambiare idea. Ed è proprio durante l’intervista che accade l’impensabile: Lamantia bacia appassionatamente la sua ex fidanzata!

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Maria torna con Vito?

Il bacio che Vito e Maria si scambiano durante l’intervista destabilizzerà parecchio la stilista. Del resto Puglisi non ha preso ancora una vera e propria decisione: sebbene, infatti, non possa negare l’interesse per Matteo, lui appare sempre più distante e Vito è una sicurezza nella sua vita. Che lasciarlo sia stato un terribile errore? Maria è confusa ma non si esclude che, dopo aver scoperto ciò che Portelli sta facendo alle spalle del fratellastro Marcello Guarnieri, possa prendere la decisione di tornare sui propri passi e sposare Vito. Certo è che quest'ultimo, conoscendo i suoi sentimenti per il rivale, potrebbe anche chiederle una prova d'amore, ovvero di lasciare insieme Milano per trasferirsi in Australia, lontano da ogni tentazione.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.