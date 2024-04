Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Maria sceglie Matteo, lui sparisce misteriosamente!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, Maria sceglie di stare con Matteo ma accade un imprevisto. Ecco cosa svelano le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8, presto in onda su Rai 1, Maria Puglisi torna dal suo viaggio a Parigi con le idee chiare sulla propria vita sentimentale. Stando alle Anticipazioni sulla soap, infatti, la bella stilista chiuderà con Vito Lamantia e dichiarerà a Matteo Portelli di essersi innamorati. Tuttavia, proprio quando il fratellastro di Marcello le chiederà di lasciare Milano insieme, non si avranno misteriosamente più notizie di Matteo, che sembra essere sparito nel nulla.

Maria torna da Parigi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8

Maria Puglisi ha ricevuto un’allettante offerta e ha deciso di andare a Parigi, declinando tuttavia l’offerta di Vito Lamantia di accompagnarla. La stilista, infatti, ha capito di non amare più il suo ex fidanzato e vuole allontanarsi, pensando al lavoro per chiarirsi definitivamente le idee. Mentre tra Umberto e Flora c’è sempre più tensione a causa del ritorno di Adelaide, Matteo Portelli decide di confessare i propri sentimenti a Maria proprio a ridosso della sua partenza, lasciandola senza parole ma anche molto felice. Dopo aver parlato con lo stilista francese che l’ha notata e la vorrebbe con sé nel suo atelier parigino, Puglisi torna a Milano e mette in chiaro le cose con i due uomini che sono innamorati di lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8, Maria lascia Vito

Dopo essere tornata a Milano con le idee confuse sulla sua vita professionale, indecisa se rimanere al Paradiso come stilista o tentare la fortuna a Parigi per realizzare il suo sogno nell’alta moda, Maria deve affrontare anche Vito e Matteo. La Puglisi parla prima con il suo ex fidanzato e promesso sposo, ammettendo di non provare per lui sentimenti e di voler chiudere per sempre la loro relazione. Decisione che provocherà non poco caos a casa Puglisi, dal momento che Ciro non prenderà bene la decisione della figlia. Lei, tuttavia, questa volta ha deciso di seguire il suo cuore e conferma a Matteo di essere innamorata di lui, con grande gioia del fratellastro di Marcello che finalmente può viversi questa travolgente storia d’amore. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1, purtroppo, ci rivelano che il lieto fine è ancora molto lontano.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni, Matteo svanisce nel nulla

Maria e Matteo possono finalmente vivere la loro relazione alla luce del sole e Portelli chiede alla stilista di lasciare insieme Milano, trasferendosi a Parigi dove lei potrà seguire il suo sogno professionale e lui ricominciare da capo dopo tanti intrighi e bugie, alle quali è stato costretto a sottostare per salvare la madre Silvana. Tutto sembra, dunque, procedere per il meglio ma in realtà Matteo ignora di essere seguito a stretto contatto dall’investigatore e scagnozzo di Umberto Guarnieri, che si vuole assicurare il silenzio del ragazzo sul diabolico piano contro Marcello. E proprio quando Portelli decide di rivelare tutto al fratellastro, poco prima di lasciare la città, le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 ci rivelano che sparirà improvvisamente!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.