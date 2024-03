Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Flora gelosa di Adelaide, Umberto non l’ha dimenticata!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, Umberto sembra essere sempre più geloso della Contessa, provocando l’ira di Flora.

Nelle prossime puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore 8, in onda su Rai 1, Umberto Guarnieri proverà in tutti i modi a screditare Marcello Barbieri davanti ad Adelaide di Sant’Erasmo. Mentre la contessa non sembra persuasa dalle parole del suo ex socio, Flora Gentile Ravasi andrà su tutte le furie temendo che i sentimenti del suo fidanzato siano definitivamente mutati. Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate sulla soap.

Umberto contro Marcello nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8

Da quando Adelaide di Sant’Erasmo ha intrecciato con lui una relazione e gli ha affidato anche la gestione dei suoi averi e della quota del Paradiso, Umberto Guarnieri ha internamente giurato di vendicarsi di Marcello Barbieri. Sebbene la love story con la contessa sia giunta al capolinea, Umberto non sembra arrendersi e ha ideato un piano malefico per trarlo in inganno costringendo il fratellastro Matteo Portelli, che si è dichiarato a Maria Puglisi prima della sua partenza per Parigi, ad aiutarlo. Guarnieri, infatti, ha chiesto a Hofer di ingannare Barbieri proponendogli un vantaggioso accordo commerciale e Matteo ha dovuto garantire per l’imprenditore tedesco pur sapendo che si tratta di un trappola, altrimenti il Commendatore non avrebbe pagato le spese per la costosa operazione della madre Silvana. Nelle nuove puntate della soap di Rai 1, Umberto torna a rincarare la dose contro Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8, Flora gelosa di Adelaide

La decisione di Umberto Guarnieri di distruggere Marcello Barbieri e allontanarlo il più possibile da Adelaide, mostrando alla contessa quanto poco valga il giovane con il quale ha avuto una focosa liaison, non lascia Flora Gentile Ravasi indenne. La stilista, infatti, nota quanta passione Umberto stia mettendo in questo piano e quanto sia rimasto scosso dal ritorno della contessa a Milano e inizia a temere che il suo fidanzato nutra ancora forti sentimenti per lei. Flora ha diverse discussioni con Umberto, il quale ha sempre liquidato la questione non prestando l’attenzione dovuta al problema, accecato dal desiderio di vendetta nei confronti di Marcello, e ora la situazione è davvero al limite. Stando alle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, infatti, Flora arriverà a mettere in guardia Marcello per spingerlo verso Adelaide.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Marcello torna da Adelaide

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8, in onda su Rai 1, Flora racconterà a Marcello la discussione che Adelaide e Umberto hanno avuto proprio in merito a lui, portando il giovane a scontrarsi con la contessa. La stilista, gelosa del rapporto tra Adelaide e il suo fidanzato, spera così di spingere Barbieri a confrontarsi con la di Sant’Erasmo e il suo piano funzionerà facendoli riavvicinare. Insomma, Marcello sembra dimenticare per un momento Rosa e Adelaide si confesserà senza filtri, cosa che potrebbe portare i due a riprovarci dopo un addio sofferto ma dovuto. Cosa accadrebbe se Umberto si mostrasse nuovamente geloso? Flora lo perdonerà o lo lascerà? Certamente la stilista non è felice della sua situazione, soprattutto perché continua a mancare la tanto agognata proposta di matrimonio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.